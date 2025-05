Mattarella riceve al Quirinale Milan e Bologna: "La vostra storia garantisce spettacolo"

Dopo i saluti istituzionali è toccato alle due squadre prendere la parola. Nel suo discorso Sergio Conceiçao ha ammesso l'orgoglio di allenare il Milan e di essere nella massima sede delle istituzioni italiane: "L'Italia è molto importante per me e ora sono orgoglioso di essere qui in questa sede alla presenza del Capo dello Stato, alla guida dei rossoneri, in vista della finale, che sono certo sapremo onorare". Successivamente, Vincenzo Italiano ha ricordato come il Bologna ha raggiunto questo traguardo dopo tanto tempo: "Quella di domani è una finale che ci manca da 51 anni. Trentamila tifosi rossoblù verranno allo stadio Olimpico, con tanti giovani che non hanno mai visto alzare un trofeo. Spero che domani abbiano questa gioia". Il tecnico spera che la finale possa far divertire tutti: "Grazie presidente per averci ricevuto oggi. Mi auguro che sarà uno spettacolo per tutti". Il direttore di gara designato per la partita, Maurizio Mariani, ha parlato a nome di tutta la classe arbitrale: "Signor presidente, lei una volta ci ha definito suoi colleghi. Dato il suo ruolo, sono parole che ci danno grande orgoglio. Esprimo da parte di tutta la categoria ringraziamento per la vicinanza e il riconoscimento del nostro ruolo".