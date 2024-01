Coppa Italia: Theo-Jovic show, il baby Milan batte il Cagliari 4-1

COPPA ITALIA

I rossoneri si qualificano ai quarti di finale con due reti del serbo e due grandi assist del francese nel primo tempo. In gol anche Chaka Traorè e Leao nella ripresa

Il Milan (con quattro teenager dal 1') batte il Cagliari con il punteggio di 4-1 e accede ai quarti finali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Atalanta-Sassuolo, in programma domani alle 18. Apre le marcature Jovic al 29’ su cross di Theo Hernandez, poi al 42’ il francese si ripete con una discesa da urlo e serve il serbo, che fa doppietta. Al 50' cala il tris Chaka Traorè, poi Azzi segna all'88' e Leao chiude i conti al 91'.

LA PARTITA

Pioli, complici gli innumerevoli infortuni, schiera dal primo minuto ben quattro calciatori nati tra il 2004 e il 2005, mentre Ranieri deve fare a meno di Lapadula e si affida al duo Luvumbo-Petagna in avanti. Partita aperta in avvio, con una grande occasione per parte: prima Obert costringe Mirante a un grande riflesso, mentre subito dopo Jovic, liberato da un grande passaggio filtrante di Adli, calcia debolmente davanti a Radunovic. Il serbo di riscatta al 29’, quando Theo Hernandez sfodera un cross perfetto dalla trequarti, l'attaccante ex Real aggancia e mette in rete col mancino in area piccola. Il copione si ripete al 42’, quando il numero 19 rossonero recupera palla nella propria metà campo, semina gli avversari fino all’area di rigore e dopo un tunnel ad Hatzidiakos scarica ancora per il serbo, che con un diagonale supera ancora un colpevole Radunovic. Jimenez si rende pericoloso in apertura di ripresa con un mancino dal limite , ma il tris lo cala un altro giovanissimo, ossia Chaka Traorè, che sfrutta una palla vagante in area dopo una palla mezza in mezzo dal terzino in prestito dal Real e batte il portiere ospite (ancora imperfetto) in scivolata. Petagna cerca il gol della bandiera all’ora di gioco, ma il suo colpo di testa da corner termina alto. A venti dalla fine Pioli inserisce Leao e il portoghese va subito vicino per due volte alla rete, prima con un salvataggio della difesa avversaria e poi con un bel destro dal limite di poco a lato. All’88’ una conclusione dalla distanza di Azzi viene deviata da Luvumbo e si insacca alle spalle di Mirante per il gol che riduce le distanze, ristabilite subito dopo dal numero 10 del Milan, che riceve largo da Pulisic, si accentra dalla sinistra e calcia verso l’angolo lontano dove Radunovic non può arrivare. Termina quindi 4-1 il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con i rossoneri che incontreranno ai quarti la vincente di Atalanta-Sassuolo, in programma domani alle ore 18.00.

LE PAGELLE

Jimenez 7: Pioli lo lancia come terzino sinistro e lui mette in mostra qualità e tanta personalità, dimostrandosi tra i più positivi all’esordio a San Siro. Protagonista anche con la giocata in occasione del 3-0.

Hatzidiakos 4.5: salva su Jovic in avvio, poi buca clamorosamente in occasione della rete del vantaggio del serbo alla mezz'ora e si prende un tunnel da Theo sul 2-0.

T. Hernandez 8: prestazione da urlo del francese, dominante in difesa e incredibilmente incisivo in avanti, prima con un cross perfetto dalla trequarti e poi con una discesa infinita al termine della quale serve a Jovic il 2-0.

Chukwueze 5: nella serata di festa dei giovani rossoneri, lui riesce a fornire una prestazione parecchio opaca, senza mai provare il dribbling e con scelte costantemente errate, oltre all'anticipo subito in occasione della rete avversaria.

Jovic 7.5: prosegue il suo momento d’oro con la prima doppietta in maglia rossonera, che porta a quota cinque il computo delle sue reti in questa prima parte di stagione.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 4-1

Milan (4-2-3-1): Mirante 6; Calabria 6 (dal 16’ st Florenzi 6), Simic 6, T.Hernandez 8, Jimenez 7 (dal 35’ st Bartesaghi sv); Adli 6.5, Reijnders 6.5 (dal 35’ st Zeroli sv); Chukwueze 5, Romero 5.5 (dal 25’ st Pulisic 6.5), C.Traoré 6.5 (dal 25’ st Leao 7); Jovic 7.5. A disposizione: Nava, Maignan, Kjaer, Nsiala Makengo, Loftus-Cheek, Giroud. All. Pioli

Cagliari (4-3-1-2); Radunovic 4; Di Pardo 5 (dal 27’ st Zappa 5), Wieteska 5, Hatzidiakos 4.5, Obert 5.5; Deiola 5.5, Makoumbou 5, Jankto 5 (dal 18’ st Azzi 6.5); Mancosu 5.5 (dal 27’ st Sulemana 6); Luvumbo 6, Petagna 6 (dal 18’ st Pereiro 6). A disposizione Scuffet, Aresti, Capradossi, Goldaniga, Viola, Oristanio. All. Ranieri

Arbitro: Prontera

Marcatori: 29’, 42’ Jovic (M), 50’ Chaka Traorè (M), 88’ Azzi (C ), 91’ Leao (M)

Ammoniti: Di Pardo (C), Deiola (C), Azzi (C)

LE STATISTICHE

- Da inizio dicembre, Luka Jovic è il giocatore di Serie A che ha segnato più gol contando tutte le competizioni (cinque).

- Chaka Traorè (19 anni e 10 giorni) è il più giovane giocatore a segnare con la maglia del Milan in un match ufficiale da Manuel Locatelli contro la Juventus in Serie A, il 22 ottobre 2016 (a 18 anni e 288 giorni in quel caso).

- Entrambe le due occasioni in cui Théo Hernández ha fornito più di un assist in un singolo match con la maglia del Milan sono arrivate in Coppa Italia (l'altra contro il Genoa, il 13 gennaio 2022, due anche in quel caso).

- Luka Jovic ha segnato cinque gol nelle ultime sette presenze contando tutte le competizioni, tante quante nelle precedenti 43 gare giocate. L’attaccante ha segnato una doppietta in una gara ufficiale per la prima volta da febbraio scorso (vs Sporting Braga in Conference League in quel caso).

- Rafael Leão ha preso parte a tre gol nelle ultime quattro presenze in match casalinghi contando tutte le competizioni (due reti e un assist).

- Il Milan ha vinto il primo match giocato in un singolo anno solare in sette delle ultime otto occasioni contando tutte le competizioni (fa eccezione il pareggio a reti bianche contro la Sampdoria in Serie A nel 2020).

- Il Milan ha passato il turno in 14 delle ultime 15 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale in Coppa Italia.

- Il Milan ha vinto un match di Coppa Italia con tre gol di scarto per la prima volta dal 9 febbraio 2022 (4-0 contro la Lazio ai quarti di finale in quel caso).

- Il Cagliari è stato eliminato in tutte le ultime 10 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia: l’ultimo passaggio del turno risale al 13 gennaio 2005 contro la Lazio, 3-2 dopo i tempi supplementari nella gara di ritorno.

- Per la prima volta dal 23 dicembre 2016 (Manuel Locatelli e Gianluigi Donnarumma contro la Juventus in Supercoppa), il Milan ha schierato dal primo minuto due giocatori di età inferiore ai 19 anni in un match ufficiale: Álex Jiménez (18 anni e 238 giorni) e Jan-Carlo Simic (18 anni e 245 giorni).

- Tijjani Reijnders è l’unico giocatore del Milan sceso in campo in ogni gara giocata dal club rossonero in questa stagione (25 su 25).

150ª presenza per Alessandro Deiola con il Cagliari considerando tutte le competizioni.