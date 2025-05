Coppa Italia, Conceiçao: "Vogliamo regalare un trofeo ai tifosi in un'annata difficile"

È la vigilia di un appuntamento decisivo per il Milan: la finale di Coppa Italia contro il Bologna, diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it, rappresenta un traguardo fondamentale per salvare una stagione di troppi bassi e pochi alti, aggiungere un secondo trofeo in bacheca dopo la Supercoppa e garantirsi quanto meno un posto nella prossima Europa League. Sergio Conceiçao ritroverà Leao dopo la squalifica in campionato, ma non è ancora certo di avere a disposizione Fofana. In attacco il ballottaggio è tra Gimenez e Jovic, con il serbo leggermente favorito nonostante la doppietta del messicano nell'antipasto di venerdì sera.