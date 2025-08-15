Coppa Italia: Empoli e Sassuolo accedono ai sedicesimi, eliminati Reggiana e Catanzaro

EMPOLI-REGGIANA 4-1 dcr (1-1)

Al Castellani è la Reggiana a sbloccare la partita al 13’, quando a portare sull’1-0 gli ospiti ci pensa Gondo, favorito anche da una deviazione propizia della difesa dell’Empoli. I toscani hanno però la grande chance per ristabilire la parità al 22’, ma la sprecano malamente: Ilie sfrutta infatti male un calcio di rigore assegnato a suo favore, con Motta che si guadagna l’abbraccio dei compagni di squadra grazie a una buona parata. Bonetti segna quindi il raddoppio per gli ospiti nel recupero del primo tempo, ma la rete viene immediatamente annullata dall’arbitro per una netta posizione di fuorigioco. Si va allora a riposo con gli emiliani avanti di un gol, risultato che cambia però al 64’. Ilie è protagonista, infatti, di un poderoso tiro-cross dalla distanza che gli permette di sorprendere Motta e di riscattare così l’errore collezionato in occasione del penalty nella prima frazione. L’1-1 regge poi fino al triplice fischio e la gara si decide quindi ai calci di rigore. Qui Fulignati para le conclusioni di Gondo e Marras, mentre Motta stoppa il tentativo di Carboni. Rover calcia invece alto, mentre Busiello non sbaglia e porta l’Empoli ai sedicesimi, dove sfiderà la vincente della partita tra Genoa e Lanerossi Vicenza.