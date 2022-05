Coppa Italia, la finale Juventus-Inter su Canale 5 e Sportmediaset.it

La Coppa Italia 2021-2022 si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 11 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida “Juventus-Inter” che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. E Mediaset, per l’occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Alessio Conti, Gianni Balzarini, Marco Barzaghi, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.