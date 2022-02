Coppa Italia: Juventus in cerca di conferme col Sassuolo, Atalanta-Fiorentina per il riscatto

STASERA COPPA ITALIA

Allegri lancia Kaio Jorge, Dionisi lancia la sfida. Gasperini e Italiano devono rialzarsi dopo i ko in campionato

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia si completa stasera con Atalanta Fiorentina (ore 18, diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it) e Juventus-Sassuolo (ore 21, diretta su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it). I bianconeri sull'onda dell'entusiasmo per gli acquisti di Vlahovic e Zakaria lanceranno Kaio Jorge per cercare conferme in questa sorta di "nuovo corso" anche se Dionisi promette che ci sarà battaglia, mentre Gasperini e Italiano vogliono rialzarsi dopo le brutte sconfitte interne in campionato contro Cagliari e Lazio. Getty Images

ATALANTA-FIORENTINA (ORE 18, ITALIA 1 E SPORTMEDIASET.IT)

Dopo la doppia eliminazione agli ottavi degli ultimi due anni, nel 2020 fu proprio la viola a passare, l'Atalanta vuole fare ulteriore strada in Coppa Italia e magari eguagliare (sperando in risultato finale diverso) la finale del 2018/19 ma arriva alla sfida non nelle migliori condizioni, visto il ko interno contro il Cagliari e la situazione Zapata che non tiene sereno Gasperini. In avanti dunque Muriel scelta obbligata per cercare di agguantare le semifinali. Anche in casa viola c'è una sorta di problema attaccante, anche se la situazione è completamente diversa: la partenza di Vlahovic ha lasciato Italiano senza una punta già integrata negli schemi, dopo l'esordio di Cabral con la Lazio stasera si vedrà Piatek per capire come la squadra riuscirà a trovare la via del gol. In campionato lo scontro diretto era stato vinto dalla Fiorentina per 2-1, proprio con la doppietta di Vlahovic...

JUVENTUS-SASSUOLO (ORE 21, CANALE 5 E SPORTMEDIASET.IT)

Entusiasmo alle stelle in casa Juve sull'onda lunga del calciomercato che ha poi firmato il 2-0 col Verona in Serie A: Zakaria e Vlahovic regalano nuove prospettive ai bianconeri anche se Allegri dovrebbe regalargli subito un turno di riposo lanciando Kaio Jorge in attacco, riferimento del tridente. In difesa si rivede Bonucci ed è un'ottima notizia per la difesa della Juve visto il problema al polpaccio di Chiellini. Il Sassuolo si gioca le sue carte migliori per cercare il colpaccio, visto che in avanti ci saranno Berardi-Raspadori(osservato speciale visto che in ottica estate piace molto al ds juventino Cherubini)-Scamacca anche perché questi ultimi due saranno squalificati in campionato. Dionisi ha promesso battaglia, tutte le premesse per una partita divertente.

