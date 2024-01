Coppa Italia, Juve-Frosinone 4-0: bianconeri in semifinale con la Lazio

JUVE-FROSINONE 4-0

Allo Stadium gli uomini di Allegri vincono grazie a una tripletta super di Milik e a un gran gol di Yildiz

Dopo Fiorentina, Lazio e Atalanta, è la Juve a staccare l'ultimo pass per le semifinali di Coppa Italia 2023/24. All'Allianz Stadium tutto facile per la squadra di Allegri, che travolge 4-0 il Frosinone e si prepara ad affrontare la Lazio nel prossimo turno. A Torino è Milik il grande protagonista della serata. Nel primo tempo il polacco sblocca la gara dal dischetto e raddoppia i conti di sinistro su assist di McKennie. Nella ripresa poi il numero 14 bianconero firma il tris approfittando di un errore di Cerofolini e Yildiz cala il poker ancora su suggerimento di McKennie.

LA PARTITA

Senza Chiesa e Rabiot e con Vlahovic reduce dall'influenza, Allegri in Coppa Italia punta tutto sul tandem d'attacco Yildiz-Milik e schiera McKennie, Locatelli e Miretti in regia. A caccia dell'impresa, allo Stadium Di Francesco invece lascia Soulé in panchina e davanti si affida a Kaio Jorge con Ibrahimovic e Harrouoi in appoggio. Alta e aggressiva, la Juve parte forte in mediana e spinge accompagnando la manovra con tanti uomini e cercando Yildiz tra le linee. In pressione, i bianconeri dialogano bene nello stretto, cercano di controllare il possesso e alla prima occasione buona vanno a bersaglio dal dischetto con Milik per un tocco in area di Lirola su Miretti. Rigore che sblocca subito il match, apre gli spazi e allunga le squadre. Servito da Weah, Milik controlla male in area, poi il Frosinone prova a reagire con un paio di giocate di Harrouoi e Ibrahimovic. Tentativi che a ritmi bassi tengono viva la gara, ma che non bastano a impensierire la retroguardia bianconera. In vantaggio, la Juve difende con ordine, palleggia da dietro e appena ha spazio attacca la profondità. Da una parte Miretti e Kostic non trovano la porta da buona posizione, poi Romagnoli e compagni murano un sinistro di Milik e Bremer ci prova di testa. Dall'altra un sinistro di Ibrahimovic termina invece a lato di poco. Occasioni che aumentano la pressione bianconera e poco dopo m'ezzora di gioco portano al raddoppio di Milik, bravo a seguire l'azione e a battere Cerofolini di sinistro dopo un gran controllo di petto su assist di McKennie. Bis che concretizza il forcing della Juve e segna il match.

Poker Juve, Frosinone travolto



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

La ripresa si apre con l'ingresso di Solué al posto di Ibrahimovic e col passaggio al 3-5-2 del Frosinone. Mossa che mescola un po' le carte, ma che non cambia il tema tattico e l'inerzia della gara. Dopo una buona manovra a sinistra, Cerofolini vola d'istinto su un destro a botta sicura di McKennie, poi sbaglia l'appoggio per Mazzitelli e Milik va ancora a segno su assist di Locatelli arrotondando il risultato e lo score personale. Tris che chiude virtualmente la sfida e trasforma il match in una formalità per i padroni di casa. In controllo e in pressione, la Juve domina sulle seconde palle e spinge. Milik va ancora a segno deviando un tiro di Miretti in rete, ma è in posizione irregolare e Sacchi annulla. Così tocca a Yildiz calare il poker con un bel destro al volo ancora su perfetto assist di McKennie. Rete che dopo gli ingressi di Barrenechea e Gelli innesca anche i cambi bianconeri. Per far respirare la squadra Allegri toglie Milik, Miretti, Locatelli e Weah e fa entrare Vlahovic, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia e Cambiaso. Sostituzioni che nonostante il risultato mantengono alti i ritmi bianconeri. Un colpo di testa di McKennie attraversa tutto lo specchio della porta, poi Nicolussi Caviglia ci prova dal limite, Vlahovic non trova il guizzo vincente sugli sviluppi di un corner e Cerofolini disinnesca un sinistro di Cambiaso. Per il finale entrano anche Nonge, Bonifazi e Cheddira, ma gli ultimi minuti sono buoni solo per le statistiche e per un errore di Garritano davanti a Perin. La Juve affonda il Frosinone e vola in semifinale contro la Lazio.



LE PAGELLE

Milik 8: fisico, senso della posizione, tecnica e protezione della palla. Si piazza in mezzo all'attacco e lavora con sostanza e qualità da perno centrale. Freddo dal dischetto, poi stop di petto e sinistro a bersaglio per il raddoppio e al posto giusto nel momento giusto per il tris. Segna anche il poker, ma è in fuorigioco

McKennie 7: polmoni, grinta e idee. Dalle sue giocate in verticali arrivano le azioni migliori della Juve. Col contagiri gli assist per Milik e Yildiz

Yildiz 7: galleggia tra le linee a caccia di palloni giocabili. Nel primo tempo troppo timido e conservativo nelle giocate individuali, molto più libero e ispirato nella ripresa. Mette la firma sul match con un bel destro al volo che vale il poker bianconero

Miretti 7: ringhia, recupera e strappa. Dà ritmo e spinta alla manovra con i suoi inserimenti. Si procura il rigore, poi confeziona ancora un paio di occasioni pericolose e continua a macinare gioco finché resta in campo

Lirola 5,5: nel primo tempo marca stretto Yildiz, ma sull'inserimento di Miretti si fa sorprendere e arriva il rigore che sblocca il match

Kaio Jorge 5: se non c'è Bremer, ci sono Gatti e Danilo. E lì davanti non si passa

Soulé 5,5: entra nella ripresa, ma la gara ormai è già indirizzata e non riesce a cambiare l'inerzia del match



IL TABELLINO

JUVE-FROSINONE 4-0

Juve (3-5-2): Perin 6; Gatti 6, Bremer 7, Danilo 6,5; Weah 6,5 (26' st Cambiaso 6), McKennie 7, Locatelli 6,5 (17' st Nicolussi Caviglia 6), Miretti 7 (17' st Iling-Junior 6), Kostic 6; Yildiz 7 (33' st Nonge sv), Milik 8 (17' st Vlahovic 6).

A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Hasa. All.: Allegri 7

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini 4,5; Okoli 5,5, Romagnoli 6, Lusuardi 6; Lirola 5,5 (33' st Bonifazi sv), Brescianini 5 (14' st Barrenechea 5,5), Mazzitelli 5, Garritano 5,5; Harrouoi 5 (14' st Gelli 5,5), Ibrahimovic 5,5 (1' st Soulé 5,5); Kaio Jorge 5 (33' st Cheddira sv).

A disp.: Frattali, Turati, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Caso, Ghedjemis. All.: Di Francesco 5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 11' Milik (J), 38' Milik (J), 3' st Milik (J), 16' st Yildiz

Ammoniti: Locatelli, Kostic, Gatti (J)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• La Juventus ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia per cinque edizioni di fila della competizione per la prima volta dal periodo compreso tra il 1958 e il 1962.

• Massimiliano Allegri è diventato il terzo allenatore, dopo Giovanni Trapattoni (596) e Marcello Lippi (405) a tagliare il traguardo delle 400 panchine con la Juventus, considerando tutte le competizioni. Con 265 successi, inoltre, Allegri è già il secondo tecnico con più vittorie nella storia dei bianconeri (davanti solo Trapattoni, a 319).

• Prima dei tre gol di Arkadiusz Milik, l'ultima tripletta di un giocatore della Juventus in Coppa Italia era stata di Alessandro Del Piero il 10 gennaio 2006 contro la Fiorentina.

• La Juventus ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia per la 36a volta, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altra formazione.

• Il Frosinone è la terza squadra contro cui Arkadiusz Milik ha trovato due marcature multiple giocando con un club Italiano, dopo Bologna e Parma (le precedenti tutte con il Napoli).

• Arkadiusz Milik è andato in gol in Coppa Italia a distanza di 1824 giorni dall’unica marcatura precedente nel torneo, col Napoli il 13 gennaio 2019 (v Sassuolo); quello dell’attaccante polacco è il primo calcio di rigore realizzato dalla Juventus in Coppa Italia da Álvaro Morata contro la Sampdoria il 18 gennaio 2022.

• Arkadiusz Milik ha siglato una tripletta per la prima volta dal 4 febbraio 2022 col Marsiglia in Ligue 1 (v Angers).

• Kenan Yildiz (2005, due gol) è il giocatore più giovane tra quelli con almeno due reti realizzate nella Coppa Italia 2023/24.

• La Juventus ha segnato 10 reti nelle ultime due gare di Coppa Italia, solo una in meno di quelle realizzate nelle precedenti otto gare della competizione.

• La Juventus ha battuto il Frosinone nella loro prima sfida in Coppa Italia; in generale, tra tutte le competizioni, i bianconeri hanno superato i ciociari in sette delle otto sfide disputate (1N).

• Il Frosinone ha perso una partita di Coppa Italia per la prima volta dal 7 agosto 2022 (v Monza), chiudendo così una striscia di tre vittorie consecutive della competizione.

• Il Frosinone ha subito almeno quattro reti in una singola partita di Coppa Italia per la prima volta dal 13 agosto 2011 (v Modena).

• A partire dalla Coppa Italia 2020/21 Weston Mckennie è il giocatore che ha servito più assist con la maglia della Juventus nella competizione (quattro).