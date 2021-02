Coppa Italia, Inter-Juventus 1-2: doppio Ronaldo ribalta Martinez

INTER-JUVENTUS 1-2

La Juventus si è aggiudicata il primo round della semifinale di Coppa Italia andando a vincere 2-1 in casa dell'Inter la gara d'andata. Successo in rimonta per i bianconeri di Pirlo, sotto già al 9' per la zampata vincente di Martinez con la complicità di Buffon. A ribaltare la sfida ci ha pensato Cristiano Ronaldo: al 26' ha pareggiato su rigore, poi al 35' ha approfittato di un pasticcio tra Bastoni e Handanovic per firmare la doppietta. Inter-Juve di Coppa: le foto del match lapresse

--

LE PAGELLE

Barella 6,5 - Ha sempre una marcia in più per dinamismo, idee e qualità in mezzo al campo. Fornisce l'assist per il gol di Lautaro, ma anche nel momento di difficoltà dell'Inter è il più lucido e presente. Sfiora anche l'eurogol in sforbiciata.

Bastoni e Handanovic 4,5 - Cucinano in tandem una frittata gourmet che regala la doppietta a Cristiano Ronaldo. Un errore in pieno concorso di colpe con il difensore che invece di spazzare il pallone se lo fa fregare dal portoghese, e il portiere che restando tra i pali avrebbe evitato ogni rischio.

Sanchez 5,5 - Partita strana per il cileno. Nella ripresa è frizzante nel cercare giocate offensive, manda in porta Darmian e tenta un paio di soluzioni personali. Sulla sua prova però pesa - e non poco - l'errore con Buffon a terra e il pallone non infilato in porta e salvato da Demiral.

Ronaldo 7 - E' fuori forma, dicevano. La risposta arriva con una doppietta in un match importante. Certo arrivata in una maniera strana, come un rigore e un regalo avversario, ma che conta come tutte le altre e non solo per le statistiche.

Cuadrado 6,5 - La sua presenza dà vivacità e imprevedibilità alla manovra bianconera sulla fascia destra. Si guadagna il calcio di rigore del pareggio sorprendendo Young con un inserimento.

De Ligt 5 - Ha un po' di ruggine da grattare via e l'occasione, seppur delicata in Coppa Italia, è quella giusta. Perde il duello con Lautaro nell'occasione del gol, poi nella ripresa fatica nel palleggio a partire dal basso. Non è in condizione ottimale e si vede.

--

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic 4,5, Skriniar 5,5, De Vrij 6, Bastoni 4,5 (40' st Sensi sv), Darmian 5, Vidal 5 (28' st Eriksen 5,5), Brozovic 5 (40' st Pinamonti sv), Barella 6,5, Young 5 (21' st Perisic 5,5), Sanchez 5,5, Lautaro 6. A disp: Padelli, Radu, Kolarov, Ranocchia, Vecino, Gagliardini. All.: Conte 5.

Juventus (4-4-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Demiral 6,5, De Ligt 5, Alex Sandro 6; McKennie 6,5 (44' st Chiellini sv), Bentancur 5,5 (31' st Arthur 6), Rabiot 5,5, Bernardeschi 5,5 (24' st Danilo 6), Ronaldo 7 (31' st Morata 6), Kulusevski 6 (44' st Chiesa sv). A disp: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Fagioli All.: Pirlo 6,5.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 9' Martinez (I), 26' rig. Ronaldo (J), 35' Ronaldo (J)

Ammoniti: Young, Vidal, Sanchez (I); Demiral, Alex Sandro, Ronaldo, De Ligt, Arthur, Morata (J)

Espulsi: nessuno

--