Coppa Italia, Inter-Bologna 1-2 d.t.s.: pazza rimonta di Motta ai supplementari, nerazzurri out

COPPA ITALIA

I rossoblù vincono coi cambi: Beukema e Ndoye ribaltano Carlos Augusto. Lautaro sbaglia un rigore ed esce per infortunio

Seconda vittima illustre in Coppa Italia: dopo il Napoli, anche l'Inter saluta la competizione. A San Siro, il Bologna vince 2-1 dopo i tempi supplementari (0-0 al 90'): decidono Beukema (112') e Ndoye (116') dopo il vantaggio iniziale di Carlos Augusto al 92'. Serata da dimenticare per Lautaro, che sbaglia un rigore al 65' ed esce per infortunio al 99'. Adesso, la formazione di Thiago Motta affronterà la Fiorentina ai quarti di finale.

LA PARTITA

Serata folle a San Siro: al 111', l'Inter va avanti 1-0, poi il Bologna rimonta e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina. Primo tempo divertente nonostante freddo e turnover, con Ravaglia subito protagonista: il portiere dei rossoblù si esalta subito su Frattesi, che ci prova in due circostanze con il destro ma viene murato. Ma è nel secondo tempo che fioccano le occasioni: Arnautovic riceve un area sul pressing alto nerazzurro ma spara fuori con il sinistro, poi al 65' la più grande opportunità di tutto il match: fallo di mano di Corazza in area. Sul dischetto, senza Calhanoglu, va Lautaro, che sbaglia il calcio di rigore esaltando ulteriormente un Ravaglia in stato di grazia. I nerazzurri ci provano ma le conclusioni di Carlos Augusto e Arnautovic vengono deviate in corner con la palla che esce fuori di pochissimo.

Allo scoccare della mezz'ora della ripresa, Inzaghi cala i big: entrano Thuram, Barella e Dimarco per Arnautovic, Klaassen e Bastoni, mentre Motta inserisce De Silvestri al posto di Corazza. Lo show del portiere ospite continua: all'86', proprio l'esterno nerazzurro colpisce centralmente, facilitando la parata. L'ultima occasione è il destro di Sensi che finisce alto: si va ai supplementari, che segnano il ritorno di Pavard al posto dell'ammonito Bisseck. La prima occasione, però, è quella buona: angolo di Dimarco e colpo di testa di Carlos Augusto, che segna il primo gol con la maglia dell'Inter. Poco dopo, leggero problema muscolare per Lautaro, con Mkhitaryan che entra al suo posto. Al 112', pareggia il Bologna: calcio d'angolo, sponda di tacco di Zirkzee e deviazione di Beukema, che fa 1-1. E quattro minuti dopo, il delirio rossoblù: super giocata di Zirkzee (tunnel ad Acerbi e assist) che lancia Ndoye, che supera Audero e fa saltare il banco. Forcing finale inutile: l'Inter detentrice del titolo saluta agli ottavi, Motta se la vedrà con Italiano.

LE PAGELLE

Carlos Augusto 6,5 - Primo gol in maglia nerazzurra dopo una buona prestazione: purtroppo ininfluente.

Lautaro 5 - Sbaglia il rigore che poteva regalare il passaggio del turno ai nerazzurri. E la speranza è che l'infortunio non sia serio.

Ravaglia 8 - Se il Bologna passa il turno è anche merito delle parate del suo portiere, e non solo sul rigore neutralizzato.

Zirkzee 8,5 - Riesce a essere il migliore in campo giocando meno di metà partita: due assist, uno più bello dell'altro, che valgono rimonta e qualificazione.

Ndoye 7 - Segna il gol decisivo con un delicato tocco sotto. Ma prima del 2-1 mette sempre in difficoltà i nerazzurri.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 1-2 DTS

Inter (3-5-2): Audero 6; Bisseck 6 (1' 1ts Pavard 6), Acerbi 6,5, Bastoni 6 (30' st Dimarco 6,5); Darmian 6, Frattesi 5,5, Asllani 6,5 (38' st Sensi 6), Klaassen 5,5 (29' st Barella 5,5), Carlos Augusto 6,5; Arnautovic 5 (29' st Thuram 6), Lautaro 5 (9' 1ts Mkhitaryan 6). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Stabile, Stankovic, Calhanoglu, Akinsanmiro, Agoumé, Kamate, Sarr. All.: Inzaghi 5

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 8; Corazza 5,5 (31' st De Silvestri 6), Lucumì 6,5 (9' 1ts Calafiori 6), Beukema 7, Lykogiannis 6; Moro 6 (24' st El Azzouzi 6), Aebischer 5,5; Saelemaekers 5,5 (40' st Ndoye 7), Urbanski 5,5, Fabbian 6; Van Hooijdonk 5,5 (40' st Zirkzee 8,5). A disp.: Bagnolini, Skorupski, Posch, Bonifazi, Freuler, Ferguson. All.: Motta 7

Arbitro: La Penna

Marcatori: 2' 1ts Carlos Augusto (I), 7' 2ts Beukema (B), 11' 2ts Ndoye (B)

Ammoniti: Lykogiannis (B), Van Hooijdonk (B), Fabbian (B), Bisseck (I), Darmian (I), Pavard (I), Barella (I)

Note: Lautaro (I) si fa parare un rigore da Ravaglia al 20' st

LE STATISTICHE

• Nei precedenti 12 ottavi di finale disputati in Coppa Italia, il Bologna era stato eliminato 11 volte; i rossoblù non superavano questa fase della competizione dalla stagione 2012/13 – 2-1 sul campo del Napoli.

• Dopo nove stagioni di fila in cui l’Inter aveva sempre superato gli ottavi di finale della Coppa Italia, i nerazzurri sono stati eliminati in questa fase della competizione – non accadeva dal 2013/14, contro l’Udinese.

• L’ultima volta che l’Inter aveva subito più di una rete in casa in una gara ufficiale era successo proprio contro il Bologna lo scorso ottobre (2-2) – da allora una sola rete subita in cinque gare interne in tutte le competizioni.

• Il Bologna è rimasto imbattuto in entrambe le trasferte di questa stagione contro l’Inter tra Serie A e Coppa Italia, dopo tre sconfitte esterne di fila con un punteggio aggregato di 15-3.

• Il Bologna ha trovato la rete con il primo tiro nello specchio tentato nel corso del match, arrivato dopo 111 minuti e 30 secondi di gioco.

• Dan Ndoye ha preso parte a due gol nelle ultime due presenze in tutte le competizioni (una rete, un assist), dopo che nelle prime 16 gare giocate in questa stagione con il Bologna non aveva partecipato ad alcuna rete.

• Per la prima volta da quando gioca al Bologna (2022/23), Joshua Zirkzee ha servito due assist in una singola partita considerando tutte le competizioni.

• Da quando Lautaro Martínez milita nell'Inter (2018/19), il Bologna è l'unica squadra contro cui ha sbagliato più di un calcio di rigore considerando tutte le competizioni: errore dal dischetto il 5 luglio 2020 in SerieA e stasera in Coppa Italia.

• Carlos Augusto ha realizzato il suo primo gol di testa da quando milita nella massima serie italiana (2022/23), oltre alla sua prima rete su sviluppo di palla inattiva nel periodo.

• Federico Dimarco è il difensore della Serie A ad aver partecipato a più gol in questa stagione tra tutte le competizioni: otto, frutto di tre reti e cinque assist.