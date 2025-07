Bernardeschi: "La Serie A mi è mancata, Mls scelta che rifarei"

"A Bologna trovo un gruppo molto coeso, me lo avevano detto e ora ci sono entrato. Sono molto orgoglioso di farne parte. Il gruppo mi ha accolto veramente alla grande. Sono venuto per incrementare la rosa visto che abbiamo quattro competizioni davanti. La Serie A mi è mancata ma la Mls è stata una scelta che rifarei. E' stata una esperienza straordinaria, dal punto di vista calcistico e umano. Non rimpiango niente". Così Federico Bernardeschi nella conferenza stampa di presentazione con il Bologna, sua nuova squadra.