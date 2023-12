Inter, problema alla coscia sinistra per Lautaro: a rischio per il Lecce

© sportmediaset

L'Inter trattiene il fiato per le condizioni di Lautaro Martinez. Il bomber nerazzurro è stato costretto al cambio all'inizio dei tempi supplementari della sfida col Bologna, subito dopo il gol di Carlos Augusto, a causa di un problema alla coscia sinistra. L'argentino è uscito toccandosi l'inguine, ma poi gli è stato fasciato l'adduttore, che già era stato trattato in precedenza dallo staff medico. È apparso piuttosto dolorante una volta accomodatosi in panchina e vistosamente zoppicante al momento di rialzarsi per andare a incoraggiare i compagni tra un tempo e l'altro.