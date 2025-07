L'ex milanista Paquetà assolto da accuse di combine

L'ex centrocampista brasiliano del Milan Lucas Paquetà è stato scagionato dall'accusa di aver deliberatamente ricevuto cartellini gialli per influenzare il mercato delle scommesse. La Federcalcio inglese ha confermato che una commissione indipendente ha ritenuto le accuse, risalenti al 2022, non provate. Il verdetto pone fine a un lungo caso contro il giocatore del West Ham, incriminato nel maggio 2024. La FA ha affermato che il 27enne Paquetá aveva intenzionalmente cercato di essere ammonito in quattro partite distinte contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth tra novembre 2022 e agosto 2023 "affinché una o più persone traessero profitto dalle scommesse".