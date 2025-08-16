Logo SportMediaset
COPPA ITALIA

Coppa Italia: Venezia e Como ai sedicesimi di finale, out Mantova e Sudtirol

Le formazioni di Stroppa e di Fabregas si conquistano il passaggio del turno nei trentaduesimi: debutto per Morata

16 Ago 2025 - 21:42
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue l’appuntamento con i 32esimi della Coppa Italia 2025/26, con il nuovo Venezia di Stroppa bravo a strappare il pass per i 16esimi di finale. I veneti superano 4-0 il Mantova, grazie alle doppiette di Doumbia e Yeboah: ora Audace Cerignola o Verona. Missione compiuta anche per il Como di Fabregas: 3-1 sul Sudtirol. In gol Douvikas (doppietta) e Da Cunha, debutto per Morata. Prossimo avversario sarà il Sassuolo.

COMO-SUDTIROL 3-1
Reduce dal pesante ko contro il Barcellona nel Trofeo Gamper, il Como ospita il Sudtirol al Sinigaglia per il match di Coppa Italia che segna l’avvio della propria stagione. Fabregas fa accomodare inizialmente in panchina Alvaro Morata, schierando titolare al centro del proprio attacco Douvikas, con Nico Paz chiamato a illuminare il centrocampo comasco. A sbloccare però a sorpresa il match al 13’ è il Sudtirol su calcio di rigore: Butez stende Pecorino in area e lo specialista Casiraghi non sbaglia dal dischetto, portando sull’1-0 la squadra di Castori. Sempre il numero 17 sfiora poi il raddoppio tre minuti più tardi, con Douvikas che fa invece 1-1 al 39’. Il greco si ripete poi pochi secondi dopo in contropiede, mentre Da Cunha sigla il 3-1 al 42’. In quattro minuti il Como ribalta dunque il Sudtirol, con Fabregas che fa poi debuttare Morata al 66’, mentre è costretto a lasciare il campo per infortunio Addai. Il Sudtirol chiude invece in dieci per il rosso a Bordon all’88’, con il Como che accede quindi ai sedicesimi grazie al 3-1 finale: il prossimo avversario sarà il Sassuolo.

VENEZIA-MANTOVA 4-0
Dopo la retrocessione in Serie B arrivata nell’ultima giornata della scorsa stagione, il Venezia dà inizio alla sua nuova annata con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Al Penzo sono i padroni di casa ad approcciare meglio la gara e al quindicesimo passano, infatti, avanti 1-0 grazie a Doumbia, autore di un gran diagonale di mancino su imbucata perfetta di Haps. Sempre Doumbia sigla poi la doppietta personale al 45’, controllando splendidamente un pallone offertogli da Yeboah e battendo poi Festa con un destro preciso. Il Venezia è padrone del campo e al 57’ si porta pure sul 3-0 con Yeboah, bravo a piegare ancora una volta l’inerme difesa del Mantova. Mantovani salva poi sulla linea quello che sarebbe stato il poker dei Lagunari, ma Yeboah trova comunque al 90’ la sua doppietta. Il Venezia vince quindi 4-0 e vola ai sedicesimi, dove affronterà una tra Audace Cerignola e Verona.

coppa italia
venezia
mantova
como
sudtirol

