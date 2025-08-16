Coppa Italia: Venezia e Como ai sedicesimi di finale, out Mantova e Sudtirol

VENEZIA-MANTOVA 4-0

Dopo la retrocessione in Serie B arrivata nell’ultima giornata della scorsa stagione, il Venezia dà inizio alla sua nuova annata con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Al Penzo sono i padroni di casa ad approcciare meglio la gara e al quindicesimo passano, infatti, avanti 1-0 grazie a Doumbia, autore di un gran diagonale di mancino su imbucata perfetta di Haps. Sempre Doumbia sigla poi la doppietta personale al 45’, controllando splendidamente un pallone offertogli da Yeboah e battendo poi Festa con un destro preciso. Il Venezia è padrone del campo e al 57’ si porta pure sul 3-0 con Yeboah, bravo a piegare ancora una volta l’inerme difesa del Mantova. Mantovani salva poi sulla linea quello che sarebbe stato il poker dei Lagunari, ma Yeboah trova comunque al 90’ la sua doppietta. Il Venezia vince quindi 4-0 e vola ai sedicesimi, dove affronterà una tra Audace Cerignola e Verona.