Coppa Italia, il regolamento: stop ai supplementari fino ai quarti, la finale il 14 maggio

Dopo i turni preliminari che hanno visto, tra le altre, la spettacolare sfida tra Genoa e Sampdoria conclusasi ai rigori con il successo dei blucerchiati, la Coppa Italia entra nel clou. Arrivano gli ottavi di finali, oggi aperti da Bologna-Monza (ore 18.30) e con Milan-Sassuolo a seguire in quel di San Siro a partire dalle ore 21. Tutto in diretta su Italia 1 e Canale 5. L'attuale edizione, trasmessa in esclusiva da Mediaset (fino al 2026/27) porta con sè una grossa novità: l'eliminazione dei tempi supplementari per i prossimi due turni.