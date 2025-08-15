Coppa Italia: Lecce e Genoa superano i trentaduesimi, ko Juve Stabia e Vicenza

GENOA-LANEROSSI VICENZA 3-0

La sfida dei trentaduesimi tra Genoa e Vicenza si gioca al Ferraris, stadio in cui sono i padroni di casa a provare a imprimere fin dal calcio d’inizio il proprio ritmo alla partita. La prima conclusione arriva al decimo e porta la firma di Stanciu, fermato però dalla parata di un attento Massolo, che si ripete poi anche su Carboni qualche secondo più tardi. Dalla parte opposta a testare i guantoni di Leali è invece Morra, con il Lanerossi che va poi vicinissimo al vantaggio con Vitale al 23’: la sua conclusione in diagonale sfiora però soltanto il palo. Finisce invece in fondo alla rete il bel tiro di Valentin Carboni al 41’, per l’1-0 genoano: il solito Martin sforna un assist perfetto, con l’ex Inter che addomestica il pallone di petto e trafigge poi Massolo con un sinistro al volo da distanza ravvicinata. Il Vicenza accusa il colpo e nei minuti di recupero del primo tempo incassa pure il 2-0: questa volta a finire sul tabellino è l’autogol di Benassai, sulla punizione calciata da Stanciu. Proprio il rumeno realizza poi il 3-0 al 55’, chiudendo definitivamente ogni discorso. Il Vicenza non riesce infatti più a reagire e il Genoa strappa il pass per i sedicesimi di finale, dove affronterà l’Empoli.