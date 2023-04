Coppa Italia, il giorno del giudizio: Inter e Juve si giocano il pass per la finale

© Getty Images

Il giorno del giudizio, sul campo. Finalmente, diciamolo. Chi vince si conquista l'Olimpico e quella finale di Coppa Italia che un anno fa le vide protagoniste, con Inzaghi che per la seconda volta nell'arco di sei mesi riuscì ad alzare un trofeo strappandolo ad Allegri. Oggi i due si ritrovano di fronte, oggi Inter e Juve ripartono dal pareggio dello Stadium per giocarsi tutto a San Siro. Alle spalle ventidue giorni di polemiche che difficilmente non si riverseranno sul campo, anche perché rinforzate da decenni di inconciliabile rivalità. Tutti si giocano tanto. Non tutto, ma sicuramente tanto. La Juve, che arriva da tre ko in campionato, ha come obiettivo dichiarato, per risollevare sul campo una stagione che nelle aule di tribunale promette ancora molto e poco di favorevole, quello di centrare la finale della coppa nazionale e poi dopo quella di Europa League (oltre a un piazzamento Champions). Stasera il primo verdetto, dunque. Anche per Allegri che avrà pure due anni ancora di contratto ma che deve prima o poi confermare l'appuntamento con il successo che in casa bianconera è pur sempre molto pressante e difficilmente posticipabile.