Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
COMO-SASSUOLO 3-0

Coppa Italia: il Como travolge il Sassuolo e vola agli ottavi

Doppietta di Rodriguez, tre reti in un tempo: 3-0 ai neroverdi per raggiungere la Fiorentina

24 Set 2025 - 22:59
© Getty Images

© Getty Images

Tutto facile per il Como, che nei sedicesimi di Coppa Italia supera il Sassuolo con un netto 3-0 allo stadio Sinigaglia e accede al turno successivo. La squadra di Fabregas è straripante nel primo tempo, dove segna tre reti con Jesus Rodriguez (doppietta al 2’ e al 41’) e Douvikas (24’). La formazione allenata da Grosso non entra mai in partita. Ora per i lariani c’è la Fiorentina di Stefano Pioli agli ottavi di finale.

COMO-SASSUOLO 3-0
È sufficiente un tempo al Como per strapazzare il Sassuolo e accedere al turno successivo di Coppa Italia. Bastano due minuti a Jesus Rodriguez per raccogliere l’assist di Douvikas e firmare il gol del vantaggio. I neroverdi non reagiscono, con i padroni di casa che continuano a premere sull’acceleratore: al 24’ Baturina apparecchia proprio per Douvikas, che fa 2-0. Poco prima della fine della prima frazione di gioco arriva anche il colpo del ko: al 41’ Rodriguez sigla la sua doppietta personale e cala il tris prima dell’intervallo. Dopo la pausa la formazione allenata da Fabregas continua a gestire, di fatto senza mai rischiare nulla. Vince il Como 3-0 e raggiunge la Fiorentina agli ottavi di finale, eliminato un Sassuolo piuttosto modesto.

coppa italia
como

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

01:41:33
Como-Sassuolo: partita integrale

Como-Sassuolo: partita integrale

08:10
Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

05:21
Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

05:11
Stroppa: "Bravi e sempre in controllo del match"

Stroppa: "Bravi e sempre in controllo del match"

01:19
41' | Gol di Jesus Rodriguez (Como-Sassuolo 3-0)

Jesus Rodriguez è scatenato, arriva la doppietta: Como-Sassuolo 3-0

02:05
Verona-Venezia 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

Verona-Venezia 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

01:36
25' | Gol di Douvikas (Como-Sassuolo 2-0)

Douvikas si inventa il raddoppio di testa: Como-Sassuolo 2-0

02:07:37
Verona-Venezia: partita integrale

Verona-Venezia: partita integrale

01:14
2' | Gol di Jesus Rodriguez (Como-Sassuolo 1-0)

Jesus Rodriguez subito in gol: Como-Sassuolo 1-0

07:04
Verona-Venezia: la sequenza dei rigori

Verona-Venezia: la sequenza dei rigori

07:12
Plicco: "Contento, nonostante il rosso"

Plicco: "Contento, nonostante il rosso"

02:24
Ludi: "Il rapporto con Fabregas è eccezionale"

Ludi: "Il rapporto con Fabregas è eccezionale"

01:53
Carnevali: "L'obiettivo è metterci in mostra"

Carnevali: "L'obiettivo è metterci in mostra"

01:28
Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

I più visti di Coppa Italia

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

Nkunku accende San Siro: gol capolavoro ed esultanza con il palloncino

Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

Le formazioni ufficiali: il Milan si affida a Nkunku, ritorno da ex per Camarda

Gimenez, Nkunku e Pulisic: tris show al Lecce, Milan agli ottavi contro la Lazio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:07
Roma, Koné: "Restiamo umili e lavoriamo, ma con Gasp ci troviamo bene"
23:07
Europa League: la Roma vince a Nizza
23:03
Coppa Italia, il Como travolge il Sassuolo
23:00
Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito"
22:17
Giovani dimessi dai reparti di oncologia si sfidano a calcio