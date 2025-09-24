Coppa Italia: il Como travolge il Sassuolo e vola agli ottavi

Doppietta di Rodriguez, tre reti in un tempo: 3-0 ai neroverdi per raggiungere la Fiorentina
Tutto facile per il Como, che nei sedicesimi di Coppa Italia supera il Sassuolo con un netto 3-0 allo stadio Sinigaglia e accede al turno successivo. La squadra di Fabregas è straripante nel primo tempo, dove segna tre reti con Jesus Rodriguez (doppietta al 2’ e al 41’) e Douvikas (24’). La formazione allenata da Grosso non entra mai in partita. Ora per i lariani c’è la Fiorentina di Stefano Pioli agli ottavi di finale.
COMO-SASSUOLO 3-0
È sufficiente un tempo al Como per strapazzare il Sassuolo e accedere al turno successivo di Coppa Italia. Bastano due minuti a Jesus Rodriguez per raccogliere l’assist di Douvikas e firmare il gol del vantaggio. I neroverdi non reagiscono, con i padroni di casa che continuano a premere sull’acceleratore: al 24’ Baturina apparecchia proprio per Douvikas, che fa 2-0. Poco prima della fine della prima frazione di gioco arriva anche il colpo del ko: al 41’ Rodriguez sigla la sua doppietta personale e cala il tris prima dell’intervallo. Dopo la pausa la formazione allenata da Fabregas continua a gestire, di fatto senza mai rischiare nulla. Vince il Como 3-0 e raggiunge la Fiorentina agli ottavi di finale, eliminato un Sassuolo piuttosto modesto.
