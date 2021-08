Coppa Italia: buona la prima per Thiago Motta, il Genoa la ribalta con Kallon

32ESIMI DI FINALE

Il report delle prime partite dei 32esimi: l'allenatore spezzino sorride dopo la vittoria per 3-1, il Genoa si salva all'88'

di

GIACOMO MAGNANI

È cominciato un nuovo turno di Coppa Italia 2021/22, in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset. Il primo ad esultare nella quattro giorni di sfide è Thiago Motta, che bagna l'esordio sulla panchina dello Spezia con un successo per 3-1 sul Pordenone. Il Genoa vince grazie a un gol di Kallon che ribalta la sfida con il Perugia. Questa sera, su canale 20 e Italia 1, è il turno di Udinese-Ascoli (20:45) e Fiorentina-Cosenza (21:00). ANSA

PORDENONE-SPEZIA 1-3 (39' Erlic, 48' Nikolau, 51' Folorunsho, 83' Colley)

Primo tempo da incorniciare per lo Spezia del neo-allenatore Thiago Motta, in vantaggio 2-0 sul Pordenone grazie a due difensori centrali. Erlic, nuovamente in Liguria in prestito dal Sassuolo, trova l’1-0 al 39’ con un colpo di testa che si chiude alla destra di Perisan. A 30” dal duplice fischio, poi, Nikolau bagna il suo esordio con un gol superlativo: su una ribattuta, il greco lascia partire un mancino dalla distanza che termina all'incrocio per il 2-0 Spezia. Il Pordenone torna in campo con un altro piglio e al 51’ accorcia. Il direttore di gara assegna un rigore per fallo dello Spezia: il neo-entrato Folorunsho spiazza Zoet e firma l’1-2. Lo Spezia non si fa intimorire e continua ad attaccare. All’82’ Misuraca tocca Maggiore sugli sviluppi di un corner. Ghersini, dopo averlo rivisto, decreta il calcio di rigore: Perisan intuisce, ma Colley fa il 3-1. Dopo 6' minuti di recupero, Thiago Motta può esultare per la prima vittoria sulla panchina degli spezzini.

GENOA-PERUGIA 3-2 (2' Carretta, 10' Lisi, 25' Criscito, 41' Hernani, 88' Kallon)

Primo tempo ricco di emozioni a Marassi. Quello del Genoa è un inizio da incubo, con il Perugia che si porta sul 2-0 dopo appena 10’. Al 2’, batti e ribatti in area di rigore del Genoa con Carretta a ribadire il pallone in rete. Al 10’, a completare una bell’azione corale, Lisi mette il pallone in rete dalla sinistra dopo un cross basso e fa volare il Perugia. Al 24’ rigore per il Genoa per fallo di mano di Burrai: Criscito realizza e il Genoa accorcia. Ma la partita cambia inesorabilmente al 39’. Bianchi scappa in solitaria e Curado lo stende al limite dell’area: cartellino rosso per il difensore e Perugia in 10. Passano solo 2’ ed Hernani trova il 2-2. Il centrocampista tira da posizione molto defilata: il pallone rimbalza sul portiere dopo aver toccato il palo, e il Genoa trova il pari. Secondo tempo complicato per i rossoblù, che non riescono a sfondare grazie a un ottimo Chichizola. Alla fine a risolverla è il baby talento del Genoa, Yaya Kallon, che all’88' trova il gol qualificazione con un gran tiro a giro sul secondo palo. Risultato amaro per il Perugia, che allo scadere è andato a un passo dal 3-3 con un colpo di testa fuori di poco di Vano.