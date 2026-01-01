Torino al lavoro verso Verona, Baroni ha dubbio Pedersen

Logo SportMediaset

01 Gen 2026 - 17:05

E' stato un primo dell'anno nuovo al lavoro per il Torino di Baroni. La squadra si è ritrovata al Filadelfia per una seduta di allenamento, Vlasic e compagni hanno proseguito la preparazione della trasferta di Verona in programma domenica alle 18. Pedersen resta in dubbio, anche se le sue condizioni sono in miglioramento: era uscito acciaccato dall'ultimo impegno del 2025 contro il Cagliari ma gli esami hanno escluso complicazioni, per ora Baroni prova la coppia Lazaro-Nkounkou sulle fasce. In attacco Simeone e Adams sono in vantaggio su Zapata, a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Gineitis e Casadei per affiancare Asllani e Vlasic. L'avventura di Coco in Coppa d'Africa con la Guinea Equatoriale è terminata già al girone eliminatorio, ma contro il Verona per il terzetto davanti a Paleari restano favoriti Tameze, Maripan e Ismajli.

