Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari recupera Mina e Rodriguez per la notturna con il Milan

01 Gen 2026 - 18:06

Il Cagliari recupera Mina e Rodriguez per la notturna di domani contro il Milan alla Domus. E, a questo punto, Pisacane, per difendersi da Pulisic e compagni, ha addirittura problemi di abbondanza: può riproporre la retroguardia tutta italiana con Zappa, Deiola e Luperto vista a Torino. Oppure può scegliere di ripartire con i due sudamericani che ormai hanno superato l'influenza e sono pronti a tornare in campo. Proprio la gara con i granata ha proposto una soluzione per la sostituzione dell'infortunato Folorunsho con una mediana a tre composta da Adopo, Mazzitelli e Prati. Aria di conferma per gli esterni Palestra e Idrissi. Mentre davanti potrebbe cambiare qualcosa con il ritorno in campo dal primo minuto di Esposito al posto di Gaetano. I due gol nelle ultime due partite dovrebbero bastare: alla guida dell'attacco anche contro i rossoneri ci sarà il turco Kilicsoy. Allenamento anche questo pomeriggio per i rossoblù. Tornati intanto alla base dagli impegni di Coppa d'Africa Liteta (Zambia) e Luvumbo (Angola): nella lista dei convocati dovrebbero esserci anche loro. Grande entusiasmo anche tra i tifosi: tutto esaurito domani alle 20.45 per Cagliari-Milan.

Ultimi video

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

00:21
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

00:56
DICH ALLEGRI CAPODANNO DICH

Allegri: "Cosa ho fatto ieri sera? Mi sono addormentato alle 10"

00:10
DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

01:52
DICH FERRARI SU FIORENTINA DICH

Il dg Ferrari "annuncia" Paratici: "In arrivo un nuovo dirigente, dal mercato qualche faccia nuova"

01:32
Cristiano Ronaldo show

Cristiano Ronaldo show

01:47
Gasp sfida la sua Dea

Gasperini sfida la sua Dea

01:51
Juve, testa al Lecce

Juve, testa al Lecce per continuare la risalita

01:29
Napoli, si riparte

Napoli, si riparte: Lang regala una sorpresa

01:43
Max torna a Cagliari

Max torna a Cagliari: obiettivo vittoria

01:39
La capolista riposa

Inter, Capodanno di riposo per la capolista

01:32
I fenomeni turchi

I fenomeni turchi

01:34
La Roma non si ferma

La Roma non si ferma

01:35
Domenica Lazio-Napoli

Domenica Lazio-Napoli

01:33
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

I più visti di Calcio

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:30
Atalanta, verso la Roma pieno recupero per Zappacosta
18:06
Cagliari recupera Mina e Rodriguez per la notturna con il Milan
17:12
Milan, Allegri: "Gabbia ok, Nkunku indisponibile e Pavlovic ha avuto la febbre"
17:05
Torino al lavoro verso Verona, Baroni ha dubbio Pedersen
16:44
Juve: Conceiçao è tornato a lavorare in gruppo