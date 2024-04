Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta 1-0, l'euro-gol di Mandragora decide la semifinale di andata

FIORENTINA-ATALANTA 1-0

Splendido primo tempo della Viola e magia del centrocampista al 31'. La Dea cresce nella ripresa, Carnesecchi evita il raddoppio. Il ritorno il 24 aprile

Coppa Italia, semifinale: primo round alla Fiorentina





















La Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta e si aggiudica la semifinale di andata di Coppa Italia. Primo tempo dominato dalla Viola, che sblocca con merito il match al 31' grazie a un euro-gol di Mandragora, un sinistro a giro da 25 metri che si stampa sul palo e batte Carnesecchi. Gasperini (in tribuna per squalifica) inserisce Scamacca a inizio ripresa e la Dea cresce e crea qualche occasione, ma è Carnesecchi a tenere in vita i bergamaschi con due parate (pazzesca la prima) su Nico Gonzalez. Il ritorno a Bergamo il 24 aprile.

LA PARTITA

Una splendida Fiorentina, forse la migliore della stagione, dà scacco matto all'Atalanta e vince con pieno merito al Franchi, per quella che è la prima vittoria dalla morte di Joe Barone. Bellissimo il primo tempo della Viola, che rende inoffensiva una Dea davvero brutta e sottotono, coronato dal gol da fantascienza di Mandragora, una perla da fuori area che non ci stanchiamo ma di vedere. Equilibrata la ripresa, dove un grande Carnesecchi ha evitato il raddoppio, ma anche Terracciano è sempre stato attento. L'occasione più nitida per i bergamaschi è capitata a Bakker, che in diagonale si è divorato il pareggio. Tutto ancora aperto per il ritorno, a patto che l'Atalanta non sia quella vista nei primi 45' di gioco.

Rispetto alla sfida di campionato contro il Milan, Italiano cambia 5 giocatori e tre quarti di difesa: ci sono Kayode, Ranieri e Parisi; a centrocampo c'è Bonaventura squalificato contro i rossoneri e nel terzetto alle spalle di Belotti trova posto Nico Gonzalez. Gasperini perde Scalvini e De Ketelaere per infortunio: Hien in difesa e Miranchuk con Koopmeiners alle spalle di Lookman. Parte dalla panchina Scamacca. La posta in palio è pesante e soprattutto nei primi minuti entrambe le squadre rinunciano a costruire dal basso e si affidano senza fortuna ai lanci lunghi dei portieri. Con il passare dei minuti, la Fiorentina guadagna campo e costringe la Dea sulla difensiva con gli inserimenti a turno degli attaccanti. Il primo campanello d'allarme per Carnesecchi squilla al 23, quando respinge con il piede il diagonale di Beltran dopo che la difesa aveva murato i tiri di Bonaventura e dello stesso argentino. Un minuto dopo il portiere della Dea non si fa sorprendere dal cross di Nico Gonzalez mancato da Belotti. La squadra di Gasperini fa fatica a uscire con il palleggio e dà un timido segnale di vita al 26', quando Mandragora respinge la conclusione di Koopmeiners. Il centrocampista è prezioso in fase difensiva, ma il meglio lo dà appena passata la mezzora con un splendido sinistro che gira, colpisce il palo e si insacca alla sinistra di Carnesecchi. Un gol antologia, il più bello della sua carriera. L'Atalanta del primo tempo è davvero brutta e non riesce a reagire, così la prima frazione si chiude con il sinistro a giro di Nico che termina a lato.

Gasperini (in tribuna per squalifica) prova a correre subito ai ripari: Miranchuk e Pasalic rimangono negli spogliatoi e lasciano il posto a Scamacca ed Ederson. L'Atalanta gioca con più coraggio e al 49' arriva il primo tiro in porta, un destro al volo di Hien su cui è attento Terracciano. Ora la gara è più equilibrata, ma la Viola tra il 57' e il 63' crea due grandi occasioni per raddoppiare, sempre con Nico Gonzalez: prima con un colpo di testa su cui Carnesecchi compie un miracolo, poi con un bel sinistro respinto dal portiere. La beffa, come tante altre volte in stagione, per la Fiorentina stava per materializzarsi al 66', ma Bakker spreca tutto spedendo a lato il diagonale. Ora si lotta su ogni pallone, le squadre non si risparmiano e prima del triplice fischio arriva un'occasione per parte: al 69' Ranieri da pochi passi uncina clamorosamente a lato, a 10' dalla fine Scamacca con un piatto preciso prova a sorprendere Terracciano che respinge. Finisce 1-0 ed è giusto così.

LE PAGELLE

Mandragora 7,5 - Il gol è di una bellezza rara e regala alla Viola un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Prima mura Koopmeiners. Qualità e quantità al servizio della squadra.

Nico Gonzalez 7 - Pochi minuti con il Milan per essere al top con l'Atalanta. Italiano ci vede giusto e all'argentino manca solo il gol: splendida la frustata di testa, altrettanto splendida la risposta di Carnesecchi.

Beltran 6,5 - Suo il primo tiro in porta, l'unico della sua partita. Ma che lavoro in fase di non possesso, quando va su tutti i palloni.

Carnesecchi 7,5 - Attento su Beltran e Nico nel primo tempo, può solo ammirare la magia di Mandragora. Nella ripresa tiene ancora in vita i suoi con due parate sull'argentino (stupenda la prima).

Lookman 5 - Nel primo tempo è forse il peggiore dei suoi, imballato e fuori giri. L'unica cosa degna di nota è l'assist a Bakker che l'olandese spreca. Davvero troppo poco.

Miranchuk 5 - Il russo gioca male come tutta l'Atalanta nel primo tempo. Mai una giocata degna di nota, si becca anche un cartellino giallo. Con Pasalic non rientra nella ripresa e lascia il posto a Scamacca.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5, Kayode 6, Milenkovic 6, Ranieri 6, Parisi 6,5, Bonaventura 6,5, Mandragora 7,5, Nico Gonzalez 7, Beltran 6,5 (33' st Arthur sv), Kouamé 6, Belotti 6,5 (40' st Ikonè sv). A disp.: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Castrovilli, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Comuzzo, Barak. All.: Italiano 7

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 7,5, Djimsiti 6, Hien 6, Kolasinac 5,5, Holm 5 (43' st Hateboer sv), de Roon 5,5, Pasalic 5 (1' st Ederson 6), Ruggeri 5,5 (15' st Bakker 5), Koopmeiners 5,5, Miranchuk 5 (1' st Scamacca 6,5), Lookman 5 (33' st El Bilal Touré sv). A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Adopo, Zappacosta. All.: Gritti (Gasperini squalificato) 5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 31' Mandragora (F)

Ammoniti: Miranchuk (A), Mandragora (F), de Roon (A), Scamacca (A)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Quello di Rolando Mandragora da 27,6 metri è il gol dalla distanza maggiore segnato dalla Fiorentina in questa stagione tra tutte le competizioni; la precedente rete viola da una distanza maggiore era quella di Biraghi v Verona il 27/02/23 in Serie A (53 m).

• Rolando Mandragora ha segnato cinque gol in questa stagione tra tutte le competizioni con la Fiorentina, record di marcature per lui in una singola stagione in carriera.

• Nelle quattro precedenti occasioni in cui la Fiorentina ha vinto la semifinale d’andata di Coppa Italia, tre volte ha poi raggiunto la finale (solo contro la Juventus nel 2014/15 è stata eliminata).

• In entrambe le due precedenti occasioni in cui l’Atalanta ha perso la semifinale d’andata di Coppa Italia non ha mai raggiunto la finale (contro la Sampdoria nel 1988/89 e contro la Juventus nel 2017/18).

• Rolando Mandragora è l’unico giocatore della Fiorentina ad aver realizzato due gol da fuori area in questa stagione tra tutte le competizioni – la sua prima rete dalla distanza era arrivata contro il Lecce il 2 febbraio scorso in Serie A.

• Tra i giocatori di Serie A, solo Michael Folorunsho (tre) ha segnato più gol da fuori area di Rolando Mandragora (due) nel 2024 tra tutte le competizioni.

• In questa stagione solo Walace dell'Udinese da 28,1 metri il 12/11/2023 in Serie A ha segnato contro l'Atalanta da una distanza maggiore tra tutte le competizioni rispetto al gol di Rolando Mandragora da 27,6 metri questa sera.