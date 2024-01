Coppa Italia: date e orari dei quarti di finale

COPPA ITALIA

Derby Capitale e Milan-Atalanta mercoledì 10 gennaio, la vincente di Juve-Salernitana giocherà giovedì 11 col Frosinone: tutto in esclusiva su Mediaset

Aspettando l'ultimo ottavo di finale, Juventus-Salernitana alle 21 in diretta su Canale 5, la Lega ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia che saranno trasmessi in esclusiva su Mediaset. I quarti si giocheranno in gara secca e si partirà martedì 9 alle 21 su Canale 5 con il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna, mercoledì piatto ricco con il derby Capitale in casa della Lazio (ore 18 su Italia 1) e il ritorno di De Ketelaere a San Siro in Milan-Atalanta (ore 21 Canale 5) e poi giovedì la vincente di Juve-Salernitana sfiderà il Frosinone, che ha eliminato a sorpresa il Napoli. Fuori anche l'Inter detentrice del trofeo.

COPPA ITALIA 2023-24, IL TABELLONE

Quarto di finale 1, martedì 9 alle 21 su Canale 5: Bologna vs Fiorentina

Quarto di finale 2, mercoledì 10 alle 18 su Italia 1: Lazio vs Roma

Quarto di finale 3, mercoledì 10 alle 21 su Canale 5: Milan vs Atalanta

Quarto di finale 4, giovedì 11 ore 21 canale da definire: Juventus/Salernitana vs Frosinone

Semifinale 1: Bologna/Fiorentina vs vincente Milan-Atalanta

Semifinale 2: vincente Lazio-Roma vs vincente quarto di finale 4

Finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2

Vedi anche roma Il Brasile vuole Mourinho ma lo Special One attende la mossa della Roma