Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina per la finale e... per la Supercoppa

Atalanta-Fiorentina (in esclusiva su Canale 5 alle 21) è una partita che vale due trofei. Dopo il passaggio del turno con brivido della Juventus, Gasperini e Italiano, che hanno appena conquistato le semifinali nelle rispettive Coppe europee, si sfidano al Gewiss Stadium per raggiungere i bianconeri in finale di Coppa Italia (il 15 maggio all'Olimpico) e non solo, perché la finalista sarà anche qualificata di diritto alla prossima Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia nel 2025 (grande esclusiva delle reti Mediaset) e a cui sono già qualificate l'Inter e proprio la Juventus. I viola arrivano a Bergamo forti dell'1-0 dell'andata firmato Mandragora e sognano un'altra finale dopo aver perso quella dello scorso anno contro l'Inter, mentre i nerazzurri arrivano forti dell'impresa contro il Liverpool e puntano ad alzare il primo trofeo della gestione Gasperini, per cui sarebbe la terza finale da quando siede sulla panchina della Dea.