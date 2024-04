Coppa Italia, Lazio-Juventus 2-1: Castellanos illude, Milik regala la finale ai bianconeri

Lazio-Juventus 2-1

Il polacco entra e al primo pallone giocato salva Allegri dalla clamorosa beffa all'Olimpico regalando la qualificazione alla finale e alla prossima Supercoppa italiana

La Lazio batte la Juventus all'Olimpico nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma ad andare in finale sono i bianconeri. Biancocelesti che si impongono per 2-1, ma gli uomini di Allegri sorridono grazie al successo dell'andata (2-0 per i bianconeri). Castellanos illude i capitolini con la doppietta tra il primo e il secondo tempo (12' e 48'), poi è Milik al primo pallone toccato (82') a regalare il pass per l'ultimo capitolo della Coppa Italia e anche la qualificazione per la final four di Supercoppa. Ora i bianconeri attendono di conoscere chi tra Atalanta e Fiorentina sarà la sfidante della finalissima che si giocherà il prossimo 15 maggio all'Olimpico di Roma.

LA PARTITA

La peggior Juventus della stagione riesce a centrare il primo obiettivo dell'anno, ovvero giocarsi la finale di Coppa Italia del prossimo 15 maggio. In attesa di conoscere il proprio avversario, però, la squadra di Allegri è chiamata a una profonda riflessione per la partita giocata all'Olimpico e di fatto strappata dalle mani della Lazio che ha messo in campo grinta, cuore e anima sognando il ribaltone. Una profonda illusione per i biancocelesti, che si erano immaginati già ai supplementari grazie a Castellanos, o forse direttamente in finale se non fossero arrivati i tanti errori sotto porta. Ma alla fine è Milik a prendersi la scena, con un gol dal doppio sapore vincente, nonostante la sconfitta.

Tudor ritrova Romagnoli e Guendouzi, col francese che compone una coppia quasi inedita a centrocampo con Cataldi, mentre in avanti c'è ancora Castellanos. Con Gatti squalificato è Alex Sandro a prendere il suo posto nella difesa scelta da Allegri, con Vlahovic c'è Chiesa. Dopo una prima fase di studio, con bianconeri e biancocelesti che prendono le misure, la prima occasione capita sui piedi di Cambiaso al 7', con l'esterno della Juventus che riceve un rimpallo fortunato sul tentativo di tiro di Chiesa dopo una buona sovrapposizione di Kostic, ma la conclusione di destro termina ampiamente al lato della porta difesa da Mandas. Azione che dà una prima scossa alla Lazio, più aggressiva sui palloni a centrocampo giocati dai bianconeri. Aggressività che porta a un doppio corner per gli uomini di Tudor che, sul secondo calciato da Luis Alberto, la sbloccano: al 12' Castellanos svetta su Alex Sandro, col brasiliano disattento in fase difensiva e lontano per il blocco, con l'argentino che di testa insacca alle spalle di Perin. Rete che di fatto accende il match e rianima il discorso qualificazione, con la Lazio che ci crede e la Juve che non demorde. I bianconeri provano subito a reagire con Chiesa e Valhovic, ma le punte sono troppo isolate per fare male alla difesa dei capitolini. Gli uomini di Tudor si salvano al 23' grazie a Mandas, col portiere ellenico che chiude la porta proprio a Vlahovic dopo una bella azione orchestrata tra Rabiot e Chiesa. Sia da una parte che dall'altra non mancano i tentativi di incursione, con la Juventus che si fa arrembante per cercare il pareggio che allontanerebbe lo spettro dell'equilibrio nei 180' e la Lazio che invece cerca proprio la rete della tranquillità per giocarsela a viso aperto nella seconda frazione. Al 44' Castellanos a tu per tu con Perin si fa ipnotizzare dal portiere bianconero, con una ingenuità grave della difesa della Vecchia Signora non sfruttata a pieno dell'argentino per la doppietta personale. Ultima grande occasione e ultimo squillo del primo tempo che si conclude con la Lazio in vantaggio.

In avvio di secondo tempo Tudor lascia negli spogliatoi Gila per mettere in campo Patric, mentre Allegri non fa cambi. E la Lazio parte forte, anzi fortissimo trovando il gol del 2-0 per il ritorno all'equilibrio tra andata e ritorno: al 48' Cataldi scarica su Felipe Anderson che trova il corridoio per Luis Alberto che scarica per Castellanos che riesce a prendere posizione su Bremer che lo tiene in gioco per la doppietta personale. Al 56' McKennie prova a riaccendere le ambizioni bianconere, con l'incursione sulla sinistra che termina con un passaggio al centro per Vlahovic che però viene miracolosamente anticipato sulla linea da Marusic che nega il gol all'attaccante serbo. Uomini di Allegri che quindi provano a far aumentare i giri, tentando le incursioni per via centrale che però sono prontamente chiuse dalla difesa capitolina che risponde in maniera ordinata. Weah per Cambiaso è il tentativo di Allegri di dare una scossa ai suoi, con l'americano che si piazza sulla fascia destra. E proprio dalla destra all'82' arriva il gol bianconero: Milik, entrato pochi secondi prima, è l'uomo della provvidenza per Allegri, con Weah che lo pesca al centro per il tap-in vincente. Bianconeri che non si fermano e provano a spingere per trovare anche il gol del pari, ma nonostante tutto la difesa dei biancocelesti chiude e nega la gioia. Dall'altro lato, uscito Castellanos, i palloni della speranza sono affidati agli spioventi di Hysaj e Marusic per Immobile e Casale, che si lancia in avanti da attaccante aggiunto. Ma dopo 6' di recupero al triplice fischio di Orsato è la Juventus a fare festa, con una delle sconfitte più dolci di questa stagione.

LE PAGELLE

Romagnoli 5,5 - Partita perfetta fino all'82', poi si lascia sorprendere da Milik per la rete che vale la qualificazione dei bianconeri. Il primo errore, ma il più pesante per le sorti della doppia sfida.

Marusic 6,5 - Sontuoso e attento in difesa, pungente in attacco con diverse occasioni partite dai suoi piedi. Ma è il miracolo su Vlahovic che resterà di certo negli occhi di tutti i tifosi biancocelesti, con una chiusura che sa di gol.

Luis Alberto 7 - Prima di corner, poi con un passaggio sbagliato ma perfetto diventa il miglior amico di Castellanos, con un doppio assist che apre le porte alla Lazio e al suo attaccante. Ogni pallone è magia, non per niente è chiamato il "Mago".

Castellanos 7,5 - Doppietta che rianima la Lazio, ma poteva essere anche qualcosa di più. Alex Sandro e Bremer se lo sogneranno stanotte perché il Taty è stato ovunque e appena è uscito si è notata la sua assenza.

Alex Sandro 5 - L'inizio della rimonta dei biancocelesti parte da un suo errore al 12', poi non riesce a entrare mai in partita diventando il birillo da saltare per Felipe Anderson e Castellanos.

Bremer 5,5 - Disastroso sul raddoppio di Castellanos, tenendolo prima in gioco e poi non riuscendo a prendere posizione.

McKennie 5,5 - Si inserisce poco e dà pochissime soluzioni di gioco ai suoi mettendo in difficoltà il centrocampo bianconero. Nel secondo tempo prova ad accendersi, ma è sempre troppo poco.

Milik 6,5 - Al primo pallone, l'uomo della provvidenza. Nel finale si aggiunge alla batteria difensiva bianconera per poter festeggiare al triplice fischio.

IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 2-1 (andata 0-2)

Lazio (3-4-2-1): Mandas 6; Casale 6, Romagnoli 5,5, Gila 6 (1' st Patric 6); Hysaj 6, Guendouzi 6,5 (39' st Pedro sv), Cataldi 6,5 (36' st Rovella sv), Marusic 6,5; Felipe Anderson 6,5 (17' st Vecino 6), Luis Alberto 7; Castellanos 7,5 (37' st Immobile sv).

A disposizione: Renzetti, Sepe, Pellegrini, Gonzalez, Isaksen.

Allenatore: Tudor 6,5

Juventus (3-5-2): Perin 6; Danilo 5,5, Bremer 5,5, Alex Sandro 5; Cambiaso 5,5 (25' st Weah 6,5), McKennie 5,5 (37' st Yildiz sv), Locatelli 5,5, Rabiot 6, Kostic 5,5; Chiesa 5,5 (45'+1' st Alcaraz sv), Vlahovic 5,5 (37' st Milik 6,5).

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djalo, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr.

Allenatore: Allegri 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 12' Castellanos (L), 3' st Castellanos (L), 38' st Milik (J)

Ammoniti: Locatelli (J)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE OPTA