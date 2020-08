Coppa Italia, addio Olimpico: nel 2021 la finale sarà a San Siro

La finale di Coppa Italia 2020/21 si terrà a San Siro. Non è ancora ufficiale, ma la decisione sembra ormai presa. L'ultimo atto del torneo lascerà dunque l'Olimpico di Roma e si sposterà al "Meazza" di Milano. Alla base della scelta c'è l'impossibilità di utilizzare l'impianto capitolino oltre il 18 maggio (la finale è prevista il 19), in quanto la Uefa dovrà prenderlo in consegna in vista dell'inizio dell'Europeo, con la gara inaugurale prevista per l'11 giugno (Italia-Turchia). Se anche il campionato dovesse andare oltre quella data, Roma e Lazio disputerebbero entrambe l'ultima gara di Serie A in trasferta.