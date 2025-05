Coppa Italia 25/26, i possibili accoppiamenti: percorso a ostacoli per il Milan, soft per il Napoli

La squadra che vivrà la più grande beffa a livello di ranking è il Milan. I rossoneri, nonostante l'ottavo posto in campionato, scivolano fuori dal gruppo delle otto teste di serie. Questo perché il Bologna, nono in Serie A, grazie alla vittoria della Coppa Italia, l'anno prossimo partirà come testa di serie numero uno, facendo "scalare" il Diavolo fuori da questo gruppetto. Le conseguenze sono principalmente due: la Coppa Italia del Diavolo inizierà ad agosto dai sedicesimi contro il Bari e non agli ottavi, come per tutte le prime 8 teste di serie. Inoltre, in caso di passaggio del turno, dagli ottavi in i rossoneri giocheranno sempre fuori casa nelle gare secche.