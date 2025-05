Italiano: "Vittoria meritata dopo pesanti delusioni, prestazione grandiosa"

L'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha commentato ai nostri microfoni la vittoria per 1-0 sul Milan che ha regalato al Bologna la Coppa Italia: "Dopo alcune delusioni forse è anche meritata, abbiamo fatto una grande partita, una prestazione incredibile. Abbiamo risposto alle mosse del Milan, il percorso di quest'anno viene coronato con la coppa, questa gente meritava un premio. Rivincita dopo le finali perse? Sono state tre delusioni pesanti, non pensavo di ripresentarmi e prendermi la rivincita e invece ci sono riuscito. Mi ha mandato un messaggio oggi il figlio di Joe Barone, la dedica speciale va a tutta alla sua famiglia, mi ha fatto un immenso piacere stamattina leggere un messaggio da parte loro. Lo dedico a questi ragazzi ma anche a tutta la famiglia di Joe perché siamo stati vicini ad alzarla anche con loro. Abbiamo fatto un percorso in crescendo, con qualche difficoltà iniziale ma poi una grande crescita da parte di tutti. Oggi è stata una prestazione grandiosa, sono davvero contento".