Camarda, subito on fire col Lecce e Di Francesco lo esalta: "Giocatore vero". Ma Cosmi frena: "Non fate un errore..."

Ha giocato appena venti minuti con la maglia del Lecce, ma Francesco Camarda ha già lasciato il segno. In campo al 72' nel corso della sfida vinta dai salentini con la Juve Stabia, l'ex Milan si è fatto notare per l'assist servito a Banda e che è valso il raddoppio. Il 17enne, dopo aver fatto sportellate con gli avversari fuori dall'area, ha dribblato un difensore in area di rigore servendo un cioccolatino al compagno, una palla da spingere solo in rete.