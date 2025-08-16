Logo SportMediaset
COPPA ITALIA

Camarda, subito on fire col Lecce e Di Francesco lo esalta: "Giocatore vero". Ma Cosmi frena: "Non fate un errore..."

Il 17enne si è fatto notare all'esordio: grande assist in Coppa Italia  

16 Ago 2025 - 15:59

Ha giocato appena venti minuti con la maglia del Lecce, ma Francesco Camarda ha già lasciato il segno. In campo al 72' nel corso della sfida vinta dai salentini con la Juve Stabia, l'ex Milan si è fatto notare per l'assist servito a Banda e che è valso il raddoppio. Il 17enne, dopo aver fatto sportellate con gli avversari fuori dall'area, ha dribblato un difensore in area di rigore servendo un cioccolatino al compagno, una palla da spingere solo in rete. 

Una giocata non banale sottolineata dal suo stesso allenatore Eusebio Di Francesco: "Se avessimo messo un ragazzino non pronto, non avrebbe fatto quello che ha fatto Camarda - le parole del tecnico abruzzese in conferenza stampa -. Ha fatto un assist da giocatore vero".

L'ennesima investitura importante per Camarda, lodato anche da Serse Cosmi, nuovo talent di Sportmediaset: "Ha difeso la palla in maniera eccezionale - le parole dell'allenatore -. Le qualità ce l'ha, ma non carichiamolo di troppe responsabilità".  

camarda
lecce
di francesco
coppa italia

