Coppa Italia, Bologna-Monza 4-0: Italiano vola ai quarti

LE STATISTICHE

Per la prima volta nella sua storia in Coppa Italia, il Bologna ha vinto cinque gare casalinghe di fila senza mai subire gol.

Per la prima volta in questa stagione, il Bologna ha vinto due gare di fila in casa tra tutte le competizioni – in generale, non ci riusciva dallo scorso febbraio (serie di quattro).

Era dallo scorso 11 febbraio (4-0 vs Lecce in Serie A) che il Bologna non vinceva una gara ufficiale con almeno quattro gol di scarto.

Il Bologna ha superato gli ottavi di finale per due partecipazioni di fila a questo turno in Coppa Italia per la prima volta da una serie di tre tra il 1990/91 e il 1996/97.

Il Monza è stato eliminato in tre delle quattro occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia (nel 1958/59, nel 2022/23 e questa stagione).

Riccardo Orsolini è andato a segno in due presenze casalinghe di fila (vs Venezia e Monza) per la seconda volta nel 2024, dopo lo scorso febbraio - non ci era mai riuscito più di una volta in un anno solare da quando milita in Serie A.

Dallo scorso ottobre, Riccardo Orsolini (sei gol, un assist) ha preso parte al 44% (7/16) dei gol del Bologna tra tutte le competizioni.

Il Monza è diventata l'unica squadra contro cui Santiago Castro ha segnato più di un gol con il Bologna tra tutte le competizioni - in rete anche lo scorso 22 settembre in Serie A.

Santiago Castro ha servito tre assist stasera, gli stessi forniti in tutte le precedenti 26 gare ufficiali giocate con il Bologna.

Santiago Castro (12 - sei gol, sei assist) è uno dei due giocatori del Bologna (con Orsolini, 15) ad essere in doppia cifra di partecipazioni attive nel 2024 tra tutte le competizioni.

Tommaso Pobega ha segnato il suo primo gol con la maglia del Bologna; in generale, non trovava la rete in una gara ufficiale dal 15 aprile 2023, in rossonero, in Bologna-Milan 1-1.

Da quando milita in Serie A (2020/21), Tommaso Pobega ha segnato 14 gol tra tutte le competizioni e solo gli ultimi due (vs Bologna nell’aprile 2023 e stasera) sono arrivati da fuori area.

Primo gol per Benjamín Domínguez con il Bologna, alla sua terza presenza in tutte le competizioni in rossoblù.

Patrick Ciurria ha collezionato la sua 100ª presenza con il Monza contando tutte le competizioni.