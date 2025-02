Atalanta, Gasperini: "Partita giocata ad alti livelli da entrambe, fatichiamo sulle palle inattive"

Gian Piero Gasperini non nasconde la delusione dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia: "È stata una partita bella e aperta, con occasioni da una parte e dall’altra - le parole del tecnico dell'Atalanta ai microfoni di Sportmediaset -. Chi segnava per primo aveva grandi possibilità di passare il turno. Noi in questo momento siamo perdenti sulle palle inattive e prendiamo gol in troppe partite in queste situazioni. La prestazione però è stata di alto livello, come tutte le ultime. Ci dispiace essere usciti ma adesso abbiamo il campionato e poi la Champions che ci piace molto".