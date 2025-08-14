Allarme caldo per la Coppa Italia: preoccupano le gare del pomeriggio

Il caldo estremo continua a far boccheggiare gli italiani da nord a sud e nel weekend di Ferragosto, quello che vedrà tornare in campo diverse squadre in vista dei trentaduesimi di Coppa Italia, visibili in esclusiva sui canali Mediaset, non farà sconti. Il Ministero della Salute ha emesso allerta massima, un "bollino rosso" che copre diverse città e non risparmierà le zone in cui si scenderà in campo. La principale preoccupazione è per tutte quelle partite fissate per le 18 (o 18.30), ma la situazione migliora di poco anche in orari serali.