Allarme caldo per la Coppa Italia: preoccupano le gare del pomeriggio

L'anticiclone continua a far boccheggiare l'Italia, ma nel weekend è previsto il primo turno di Coppa Italia
© Getty Images
Il caldo estremo continua a far boccheggiare gli italiani da nord a sud e nel weekend di Ferragosto, quello che vedrà tornare in campo diverse squadre in vista dei trentaduesimi di Coppa Italia, visibili in esclusiva sui canali Mediaset, non farà sconti. Il Ministero della Salute ha emesso allerta massima, un "bollino rosso" che copre diverse città e non risparmierà le zone in cui si scenderà in campo. La principale preoccupazione è per tutte quelle partite fissate per le 18 (o 18.30), ma la situazione migliora di poco anche in orari serali.
Con l’anticiclone che continua a dominare la scena e l’afa che riduce le possibilità di sollievo anche nelle ore notturne, le raccomandazioni restano le stesse: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratarsi regolarmente e proteggere chi non può difendersi da solo. Un po' più difficile sugli spalti, praticamente impossibile in campo.
IL PROGRAMMA DEI TRENTADUESIMI DI FINALE
Queste le previsioni di meteo.it per le otto città in cui si giocherà in orario di aperitivo.
