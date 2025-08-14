Logo SportMediaset
COPPA ITALIA

Allarme caldo per la Coppa Italia: preoccupano le gare del pomeriggio

L'anticiclone continua a far boccheggiare l'Italia, ma nel weekend è previsto il primo turno di Coppa Italia

14 Ago 2025 - 10:48
© Getty Images

© Getty Images

Il caldo estremo continua a far boccheggiare gli italiani da nord a sud e nel weekend di Ferragosto, quello che vedrà tornare in campo diverse squadre in vista dei trentaduesimi di Coppa Italia, visibili in esclusiva sui canali Mediaset, non farà sconti. Il Ministero della Salute ha emesso allerta massima, un "bollino rosso" che copre diverse città e non risparmierà le zone in cui si scenderà in campo. La principale preoccupazione è per tutte quelle partite fissate per le 18 (o 18.30), ma la situazione migliora di poco anche in orari serali.

Con l’anticiclone che continua a dominare la scena e l’afa che riduce le possibilità di sollievo anche nelle ore notturne, le raccomandazioni restano le stesse: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratarsi regolarmente e proteggere chi non può difendersi da solo. Un po' più difficile sugli spalti, praticamente impossibile in campo.

IL PROGRAMMA DEI TRENTADUESIMI DI FINALE

  • 15 agosto ore 18: Empoli-Reggiana (Canale 20)
  • 15 agosto ore 18.30: Sassuolo-Catanzaro (Italia1)
  • 15 agosto ore 20.45: Lecce-Juve Stabia (Canale 20)
  • 15 agosto ore 21.15: Genoa-Vicenza (Italia1)
  • 16 agosto ore 18: Venezia-Mantova (Canale 20)
  • 16 agosto ore 18.30: Como-Sudtirol (Italia1)
  • 16 agosto ore 20.45: Cagliari-Entella (Canale 20)
  • 16 agosto ore 21.15: Cremonese-Palermo (Italia1)
  • 17 agosto ore 18: Monza-Frosinone (Canale 20)
  • 17 agosto ore 18.30: Parma-Pescara (Italia1)
  • 17 agosto ore 20.45: Cesena-Pisa (Canale 20)
  • 17 agosto ore 21.15: Milan-Bari (Canale5)
  • 18 agosto ore 18: Audace Cerignola-Verona (Canale 20)
  • 18 agosto ore 18.30: Spezia-Sampdoria (Italia1)
  • 18 agosto ore 20.45: Udinese-Carrarese (Canale 20)
  • 18 agosto ore 21.15: Torino-Modena (Italia1)

Queste le previsioni di meteo.it per le otto città in cui si giocherà in orario di aperitivo.

  • Empoli: si gioca Empoli-Reggiana il 15 agosto alle 18, previsti al calcio d'inizio 34 gradi.
  • Reggio Emilia: il Sassuolo ospita il Catanzaro a Ferragosto, fischio di inizio alle 18:30 con 34 gradi.
  • Venezia: questa è una delle città con il bollino rosso assegnato. Al Penzo si gioca il 16 agosto alle 18 contro il Mantova: previsti 32 gradi.
  • Como: la squadra di Fabregas riceve il Sudtirol al Sinigaglia il 16 agosto, 34 gradi al calcio d'inizio.
  • Monza: i biancorossi ospitano il Frosinone alle 18:00 del 17 agosto, 33 gradi all'orizzonte.
  • Parma: per la sfida contro il Pescara di domenica 17 agosto alle 18:30 sono ipotizzati 33 gradi.
  • Cerignola: l'Audace Cerignola ospita l'Hellas Verona a causa dell'inagibilità del Bentegodi. Si gioca lunedì 18 agosto alle 18 con 31 gradi.
  • La Spezia: derby ligure contro la Samp per i padroni di casa. Al Picco alle 18:30 previsti 28 gradi.
