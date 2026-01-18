Coppa d'Africa: Senegal contesta rigore per il Marocco e lascia il campo

Finale concitato della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, a Rabat. Sullo 0-0, al 98' l'arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha fischiato un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l'allenatore Pape Thiaw ha fatto segno ai propri uomini di uscire. L'unico a rimanere in campo é stato Sadio Mané, che ha cercato di convincere i propri compagni a rientrare. E alla fine c'è riuscito, consentendo l'esecuzione del rigore. Che l'ex Milan, Brahim Diaz, ha però sbagliato, facendosi parare il "cucchiaio".