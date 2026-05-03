Conte si accontenta e ora punta a difendere il secondo posto

Battute a parte, come va giudicata la stagione del Napoli? Non del tutto negativa, ovviamente. Conte ha moltissime attenuanti analizzando lo sviluppo di questi mesi, per un lungo periodo ha dovuto fare a meno di alcuni dei migliori giocatori, non ha praticamente mai avuto il suo pupillo Lukaku, ha dovuto chiedere gli straordinari ad alcuni uomini e ha preteso sacrifici da altri, soprattutto quelli che hanno dovuto giocare spesso in ruoli diversi da quelli che prediligono. Eppure per un buon periodo il Napoli si è giocato la possibilità di contendere lo scudetto all’Inter, ha approfittato di qualche rallentamento per avvicinarsi, ha preso 4 punti alla squadra di Chivu tra andata e ritorno.