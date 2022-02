Wadji segna di mano ma poi si "pente": gol annullato in Qarabag-Marsiglia

Alta tensione ed episodio di "fair play" durante la partita di Conference League Qarabag-Marsiglia. AL 37ì del primo tempo Ibrahima Wadji segna la rete dell'1-1 anticipando il portiere con un tocco di mano, ma l'arbitro non si accorge dell'irregolarità e convalida il gol. Decisione che manda su tutte le furie i giocatori del club francese, subito pronti a invitare il direttore di gara a chiedere spiegazioni sull'accaduto direttamente all'attaccante e ad annullare la rete. Cosa che accade grazie all'ammissione della giocatore del Qarabag, incalzato anche dal proprio tecnico a dire a verità sul tocco di mano. Tutto senza la possibilità di utilizzare il Var, tecnologia non presente in Conference League fino alla finale.

Getty Images