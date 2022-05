Roma vuole la finale di Conference: Olimpico sold out contro il Leicester

CONFERENCE LEAGUE

Dopol'1-1 dell'andata in Inghilterra, Mourinho sfida Rodgers per staccare il biglietto per Tirana

Circa 65 mila biglietti polverizzati in meno di 24 ore. Nella Capitale sale alta la tensione per Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, e l'Olimpico, al 15esimo sold out stagionale, sarà vestito a festa per provare a spingere la squadra di Mourinho verso la finale di Tirana e verso la possibilità di tornare ad alzare un trofeo a 12 anni dall'ultima volta. Pochi dubbi per lo Special One sulla formazione da schierare: out Mkhitaryan per infortunio (proverà a recuperare per l'eventuale finale), al suo posto ci sarà Sergio Oliveira accanto a Cristante. Getty Images

Roma e la Roma si preparano a una delle partite più importanti degli ultimi anni e il popolo giallorosso si affida al suo condottiero Mourinho, che va a caccia dell'ottava finale internazionale dopo aver vinto quattro trofei nei sette tentativi precedenti. Con in bacheca due Champions, una Uefa e una Europa League, lo Special One vuole diventare il primo tecnico a vincere la Conference League e per questo non lascerà nulla al caso, la formazione è già decisa: rientrano dal 1' Karsdorp e Zalewski, partiti dalla panchina nell'ultima di campionato col Bologna, e a parte Mkhitaryan saranno confermati tutti gli effettivi della trasferta inglese.

Per quanto riguarda Rodgers, che contro il Tottenham ha lasciato in panchina otto dei titolari di giovedì scorso, il vero dubbio riguarda Castagne, ancora non al meglio. Confermato in attacco Vardy, che sarà affiancato da Albrighton e Lookman.

RODGERS: "OCCHIO AI CONTROPIEDI, VOGLIAMO LA FINALE"

Brendan Rodgers ha presentato la sfida contro i giallorossi. "La Roma avrà il proprio pubblico a spingerla, in più sono molto bravi a giocare in contropiede ed è su questo che dovremo essere sempre concentrati - ha spiegato il manager delle Foxes - La finale? E' un'opportunità che vogliamo cogliere. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere la zona di alta classifica anche per i tanti infortuni che abbiamo subito in stagione. Se riusciamo a centrare la finale, sarà una grande soddisfazione per tutta la squadra. Adesso ci piacerebbe essere i primi a vincere questa coppa, è il desiderio che anima tutta la squadra".

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy. All. Rodgers

