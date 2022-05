Roma, Mourinho punge la Lazio per il successo di La Spezia: "Vinto con gol in fuorigioco"

IL CASO

Al tecnico portoghese non è andato già l'errore del Var sulla rete di Acerbi, ma il protocollo non prevede la ripetizione della gara anche in casi come questo

Il pareggio casalingo contro il Bologna ha tolto aritmeticamente la Roma dalla lotta per un posto in Champions League e anche se adesso l'obiettivo è vincere la Conference League, il duello con la Lazio (ma anche con Fiorentina e Atalanta) per il quinto posto resta l'unico traguardo in campionato per il giallorossi. Poca cosa per qualcuno, ma non per José Mourinho, che pur non dicendolo apertamente, tiene molto a chiudere davanti ai cugini biancocelesti. Tanto che non ha risparmiato una pesante frecciata dopo il successo della squadra di Sarri a La Spezia con un gol, quello di Acerbi, in evidente fuorigioco.

Vedi anche roma Roma, Mourinho: "Brutta partita, abbiamo giocato con poca qualità" "La storia è sempre la stessa: io alleno da 22 anni e non cambio e l'altra cosa che non è cambiata è che 22 anni fa potevi vincere con un gol in fuorigioco, dopo 22 anni puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco perché sabato questo è successo", ha detto il tecnico portoghese a cui non è andato giù come l'errore del Var non sia stato abbastanza evidenziato. "Dire che oggi esiste prostituzione intellettuale per la stampa italiana, è sbagliato - ha aggiunto - . Poi se voi volete nascondere che ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022 allora dovete farmi nuovamente questa domanda".

Sta di fatto che la direzione arbitrale di Spezia-lazio ha commesso un grave errore sabato sera, non cogliendo il fuorigioco di Acerbi sulla rete arrivata allo scadere. Errore, che, però, non potrà portare alla ripetizione della partita come richiesto da qualche tifooso della Roma. In realtà questo non sarebbe possibile perché pur essendo un errore oggettivo, se non addirittura tecnico, si tratta di una decisione del Var e il protocollo prevede e ammette questa situazione. Insomma, il Var ha commesso un errore di valutazione, che resta tale. Al momento, però, l'Aia non si è ancora espressa ufficialmente per fare chiarezza su quanto avvenuto.