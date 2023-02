La Lazio per ritrovarsi, la Fiorentina per dare un senso alla stagione

CONFERENCE LEAGUE

Nell'andata dei playoff della terza competizione europea, viola e biancocelesti affrontano i portoghesi del Braga e i rumeni del Cluj

E poi c'è la Conference League, che sarà anche la più povera delle tre manifestazioni europee ma, se la vinci, puoi anche permetterti cortei per la tua città come per le coppe vere. Lazio e Fiorentina un pensierino ce lo fanno anche, visto che portarla a casa non sembra un'impresa così titanica. I viola, poi, possono provare a salvare una stagione decisamente inferiore alla scorsa e alle aspettative, i biancocelesti, invece, hanno un posto Champions nel mirino ma sarebbero ben contenti di emulare i cugini in giallorosso di un anno fa.

Per progredire verso la finale dell'Eden Arena di Praga c'è da fare un passo alla volta, partendo dal Braga, per Italiano, e dal Cluj per Sarri. La Fiorentina torna al caro, vecchio, 4-3-3 e sembra orientata a un tridente con Nico Gonzalez, uno dei misteri più intricati del calcio mondiale se si mettono sul piatto della bilancia le potenzialità e l'effettivo rendimento, Jovic, altro caso spinoso visto che è stato il fulcro del mercato estivo, e Saponara. Di fronte, in Portogallo, c'è il Braga guidato da Artur Jorge, solo omonimo dell'ex allenatore del Porto, uno dei tecnici più influenti del calcio mondiale. Il Braga è terzo, ma staccato dai due giganti di Lisbona e Oporto, e ha come punto di forza i trequartisti Ricardo e André Horta.

La Lazio gioca in casa contro il Cluj di Dan Petrescu, storico laterale destro di una delle squadre più belle di tutti i tempi: il Foggia di Zeman. Sarri sembra orientato verso un turnover che riguarda il centrocampo, con Marcos Antonio regista e Basic e Vecino ai lati. Sempre sperando che Immobile torni a fare Immobile, cioè a mettere dentro il pallone a tu per tu con il portiere avversario, al contrario di quanto accaduto sabato con l'Atalanta. Il periodo di pausa dai campi da gioco sembra avere un po' inceppato la sua arma prediletta. La coppa potrebbe essere la competizione giusta per rivederlo esultare.