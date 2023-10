Italiano: "Stankovic ha portato idee al Ferencvaros ma vogliamo vincere"

CONFERENCE LEAGUE

La Fiorentina, nella seconda partita del girone, affronta al Franchi la squadra ungherese guidata dall'ex tecnico della Samp

"Ho chiesto ai ragazzi di approcciare la partita di domani come stiamo facendo in queste ultime gare. In questo mini campionato come è il girone di Conference, è troppo importante partire bene. Sappiamo che l'approccio alle gare fa la differenza, ricordando che in Europa nessuno molla mai, che tutte hanno sempre tanti tifosi al seguito, ci tengono tutti a fare bella figura, e perciò è fondamentale entrare in campo con la testa giusta". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida allo stadio Artemio Franchi contro gli ungheresi del Ferencvaros, valevole per la seconda giornata del girone di Conference League.

"Siamo stati tante volte avversari in campo con Stankovic - ha aggiunto l'allenatore viola -, ed è stato bello affrontarsi anche in panchina da allenatori. So che è felice di questo momento e di come stanno andando le cose al Ferencvaros, che ha portato idee ed entusiasmo. Anche per questo vogliamo vincere domani".