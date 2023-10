Fiorentina, Italiano: "In caso di sconfitta non perdo solo io, testa al Cukaricki"

FIORENTINA

Il tecnico della Viola in vista della gara di Conference: "Out Bonaventura e Biraghi, Ikonè sarà a disposizione"

Alla vigilia della partita di Conference League contro i serbi del Cukaricki, Vincenzo Italiano guarda avanti dopo la sconfitta con l'Empoli e alza la voce. "In caso di vittoria si vince tutti insieme e perde solo il tecnico in caso di sconfitta? Iniziamo bene, complimenti - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Bisogna pensare al campo e ai ragazzi. Non posso condividere questo pensiero". "Bisogna pensare al campo, allo spogliatoio - ha aggiunto -. Il problema principale è il Cukaricki, una squadra giovane, che resta sempre in partita, non molla mai". "Mi auguro che rispetto alla partita persa in campionato contro l'Empoli si riesca a essere un po' più concreti, soprattutto nelle due aree", ha proseguito.

"Domani non ci saranno Bonaventura e Biraghi, Ikonè oggi si è allenato e sarà a disposizione, sembra che si sia trovata una strada per il suo problema", ha annunciato Italiano in conferenza stampa alla vigilia della partita valida per la terza giornata del girone di Conference League, dove i viola finora hanno collezionato solo due pareggi, sempre per 2-2, contro i belgi del Genk e gli ungheresi del Ferencvaros.

"Questa Fiorentina ha dimostrato nel tempo di saper reagire dopo un passo falso, alla Conference teniamo tantissimo e finché siamo dentro a tutti gli obiettivi non ci tireremo indietro - ha proseguito Italiano -. Il pensiero principale quindi è battere il Cukaricki e tornare a vincere". "Non cerchiamo alibi né ci piangiamo addosso - ha continuato il tecnico viola - Con l'Empoli è stata una prestazione sotto tono da parte nostra, ma questa sconfitta non deve deconcentrarci né macchiare il nostro inizio di stagione che è stato straordinario".

"La Fiorentina può fare a meno di Nico Gonzalez? Non puoi dipendere solo da un calciatore. Senza di lui dall'inizio a Napoli abbiamo fatto bene, da subentrante può fare benissimo - ha concluso Italiano -. Qualcuno sembra imprescindibile, ma vediamo. Nico sembra stanco, con l'Empoli è stata una partita tiratissima fino alla fine"

TERRACCIANO: "DOMANI TAPPA FONDAMENTALE PER LA CONFERENCE"

In vista del match contro il Cukaricki, insieme a Vincenzo Italiano in conferenza stampa si è presentato anche Pietro Terracciano. "Dobbiamo subito azzerare tutto dopo la sconfitta con l'Empoli e pensare a domani - ha spiegato il portiere -. Un incidente di percorso può capitare, ma non deve ricapitare". "La partita di domani è una tappa fondamentale in una competizione in cui vogliamo fare bene", ha aggiunto puntando l'attenzione sul peso del match dopo i due pareggi incassati nelle prime due gare contro Genk e Ferencvaros.