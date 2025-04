Fiorentina, Palladino vuole la semifinale di Conference: "Non sottovaluto il Celje, ma siamo ambiziosi"

Dalla Slovenia il tecnico del Celje ha consigliato alla Fiorentina di fare attenzione: "Per me quelle parole sono state uno stimolo. Io penso ai fatti, le chiacchiere le lascio agli altri. Non ho mai sottovalutato l'avversario". Uno dei protagonisti potrebbe essere Fagioli, nuovamente al centro di un momento non facile fuori dal campo: "Ho parlato con lui spesso in questi giorni, sta bene e quello che doveva dire lo ha detto sui social. Io posso solo dire che ai miei giocatori darò sempre sostegno, lui come gli altri lo difenderò sempre".