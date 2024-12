Fiorentina, Palladino: "Viaggio faticoso ma siamo pronti, Bove difficile da sostituire"

''Il viaggio è stato faticoso ma ci adattiamo a tutto e dunque saremo pronti per questa importante partita. Ho ritrovato un gruppo carico, si è allenato un giorno senza di me sempre in maniera professionale grazie anche al mio staff. Sappiamo che domani sarà una partita difficile ma la Fiorentina è motivata e vuole riscattare la sconfitta di Bologna''. Così il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino alla vigilia della trasferta di Conference League in casa del Vitoria Guimaraes, dove i viola cercano la vittoria per accedere direttamente agli ottavi. Il volo previsto per le 14,30 dall'aeroporto Vespucci di Firenze è stato cancellato per la nebbia, pertanto la squadra si è vista costretta a raggiungere l'aeroporto Galilei di Pisa accumulando oltre due ore di ritardo. Inevitabile un pensiero su Edoardo Bove riabbracciato sabato scorso: ''Il suo sorriso ci dà tanta forza, non è facile sostituire un giocatore duttile come lui ma sono certo che troveremo gli automatismi giusti''.