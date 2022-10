Fiorentina, Italiano: "Il Basaksehir ci mette alla prova"

VERSO FIORENTINA BASAKSEHIR

Il tecnic viola alla vigilia della sfida di Conference: "gonzalez per domani non è a disposizione"

"Dobbiamo vincere la partita, mettendo in difficoltà di più gli avversari rispetto all'andata. Ne abbiamo le possibilità". Vincenzo Italiano fissa subito l'obiettivo della Fiorentina nella conferenza stampa di vigilia della partita di Conference League contro il Basaksehir, che potrebbe anche regalare ai viola il primo posto nel girone: "Intanto facciamola nostra poi dobbiamo anche vedere se riusciamo a fare più gol possibili. Sono una squadra tosta, che gioca bene, quanto accadrà in termini di classifica lo vedremo".

"Sono una squadra brava nella fase difensiva ma se siamo bravi a sfruttare ciò che concedono, possiamo mettere a nudo le loro difficoltà - ha spiegato il tecnico viola - All'andata potevamo segnare più noi di loro nel primo tempo, saremo messi alla prova, c'è da scardinare una difesa che lavora bene. Sono primi nel girone, hanno subito zero gol. Siamo a un banco di prova, vediamo se saremo i primi".

Per scardinare la difesa dei turchi il tecnico però non potrà fare affidamento su Nico Gonzalez: "Per domani non è a disposizione, ancora non è al 100%, ha accusato un dolore che non lo rende disponibile e non lo fa star bene. Non penso ad altro se non ad ascoltare i ragazzi, le loro sensazioni: in questo momento non si sente in grado di scendere in campo. Ho già parlato dei ragazzi che vanno al Mondiale, non credo che ce ne siano a pensarci già un mese prima. Ci metto la mano sul fuoco, nessuno pensa di non giocare col club per tutelare qualcosa in arrivo. Non ci voglio credere e non lo penso, così vale per Nico. Se non è al 100% va rispettato".

Infine un commento sulle parole di Bonaventura dopo il ko per 4-3 contro l'Inter: "Ho parlato con Bonaventura e, in sintesi, è quanto ci diciamo da inizio anno. Dobbiamo svegliarci, lo scorso anno abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni e in questo, per demerito nostro, raccogliamo meno. Così ho interpretato le parole di Jack, queste sono le spiegazioni che ha dato".

