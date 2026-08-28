Atalanta, ecco il percorso in Conference: spiccano le sfide contro Ajax e Kairat

L'urna di Monaco ha completato il calendario delle coppe europee con il sorteggio del tabellone di Conference League. Cammino con qualche insidia per l'Atalanta di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Evitate comunque Brighton, Getafe e Trabzonspor.
LE AVVERSARIE DELL'ATALANTA
- Atalanta: Ajax (T), Pafos (C), Borac (T), Kairat Almaty (C), Riga (T), Mjallaby (C).
"La trasferta ad Amsterdam con l'Ajax è prestigiosa, ma anche dalle altre avversarie le insidie sono sempre dietro l'angolo. La Conference League è una competizione alla quale teniamo tutti". Maurizio Sarri commenta così, dal sito ufficiale dell'Atalanta, l'esito dei sorteggi della League Phase: "I playoff hanno dimostrato che questa competizione è cresciuta di livello e ciò ci impone di prestare la massima attenzione", osserva l'allenatore nerazzurro all'indomani del passaggio del turno con l'Hapoel Tel Aviv. "Ci aspetta una trasferta prestigiosa come quella ad Amsterdam con l'Ajax. Il Pafos viene da una buona esperienza in Champions League nella scorsa stagione, le altre sono formazioni interessanti, tutte da studiare attentamente - chiude Sarri, riferendosi anche a Borac, Kairat Almaty, Riga e Mjallby -. Questa è una competizione alla quale teniamo tutti, società, squadra e i nostri tifosi. Vogliamo dunque affrontarla con grande determinazione e provare ad andare il più avanti possibile".
Le statistiche dell'Atalanta
-L’Atalanta è imbattuta nei due precedenti europei contro l’Ajax, entrambi nella fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21: pareggio per 2-2 a Bergamo il 27 ottobre 2020 e successo per 1-0 ad Amsterdam il 9 dicembre 2020
-Primo confronto in competizioni europee tra Atalanta e Pafos. La Dea è rimasta imbattuta nei due precedenti contro squadre cipriote in tutte le competizioni europee, entrambi contro l’Apollon Limassol nella fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18: vittoria per 3-1 in casa e pareggio per 1-1 in trasferta.
-Prima sfida europea anche tra Atalanta e Borac. I nerazzurri sono rimasti imbattuti nei due precedenti contro squadre della Bosnia-Erzegovina, entrambi contro il Sarajevo nelle qualificazioni alla UEFA Europa League 2018/19: 2-2 in casa e successo per 8-0 in trasferta. Quest’ultima è tuttora la vittoria più ampia dell’Atalanta nelle competizioni europee.
-Primo confronto europeo tra l’Atalanta e il Kairat Almaty e, più in generale, tra la Dea e una formazione proveniente dal Kazakhstan nelle competizioni UEFA. Il Kairat, però, ha già affrontato una squadra italiana in Europa, ossia l’Inter nella scorsa UEFA Champions League (2-1 per i nerazzurri a San Siro in quel caso)
-Prima sfida europea anche contro il Riga. L’Atalanta non ha mai incontrato il club lettone in competizioni UEFA e non ha mai affrontato una squadra proveniente dalla Lettonia in questo tipo di tornei.
-Esordio europeo contro una formazione svedese. Quella contro il Mjällby sarà la prima sfida dell’Atalanta contro una squadra della Svezia in competizioni europee, non avendo mai affrontato in precedenza un club svedese
Le fasce del sorteggio:
Fascia 1: Atalanta, Braga, Ajax, Friburgo, Monaco, Copenaghen
Fascia 2: Brighton, Stella Rossa, Panathinaikos, Gent, Midtjylland, Pafos
Fascia 3: Getafe, Lugano, Twente, KuPS, Lincoln Red Imps, Borac
Fascia 4: Trabzonspor, Brann, Hearts, Sint-Truiden, Kairat, U. Craiova
Fascia 5: Hajduk Spalato, Nordsjælland, Riga, Jablonec, Aarhus, Inter Escaldes
Fascia 6: Thun, CSKA Sofia, Mjällby, Kauno Žalgiris, Iberia Tbilisi, Egnatia
Il calendario della fase campionato
Giornata 1: 15 ottobre 2026
Giornata 2: 22 ottobre 2026
Giornata 3: 5 novembre 2026
Giornata 4: 26 novembre 2026
Giornata 5: 10 dicembre 2026
Giornata 6: 17 dicembre 2026
Il calendario della fase a eliminazione diretta
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Istanbul): 2 giugno 2027