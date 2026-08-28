Atalanta, ecco il percorso in Conference: spiccano le sfide contro Ajax e Kairat

Le statistiche dell'Atalanta

-L’Atalanta è imbattuta nei due precedenti europei contro l’Ajax, entrambi nella fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21: pareggio per 2-2 a Bergamo il 27 ottobre 2020 e successo per 1-0 ad Amsterdam il 9 dicembre 2020

-Primo confronto in competizioni europee tra Atalanta e Pafos. La Dea è rimasta imbattuta nei due precedenti contro squadre cipriote in tutte le competizioni europee, entrambi contro l’Apollon Limassol nella fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18: vittoria per 3-1 in casa e pareggio per 1-1 in trasferta.

-Prima sfida europea anche tra Atalanta e Borac. I nerazzurri sono rimasti imbattuti nei due precedenti contro squadre della Bosnia-Erzegovina, entrambi contro il Sarajevo nelle qualificazioni alla UEFA Europa League 2018/19: 2-2 in casa e successo per 8-0 in trasferta. Quest’ultima è tuttora la vittoria più ampia dell’Atalanta nelle competizioni europee.

-Primo confronto europeo tra l’Atalanta e il Kairat Almaty e, più in generale, tra la Dea e una formazione proveniente dal Kazakhstan nelle competizioni UEFA. Il Kairat, però, ha già affrontato una squadra italiana in Europa, ossia l’Inter nella scorsa UEFA Champions League (2-1 per i nerazzurri a San Siro in quel caso)

-Prima sfida europea anche contro il Riga. L’Atalanta non ha mai incontrato il club lettone in competizioni UEFA e non ha mai affrontato una squadra proveniente dalla Lettonia in questo tipo di tornei.

-Esordio europeo contro una formazione svedese. Quella contro il Mjällby sarà la prima sfida dell’Atalanta contro una squadra della Svezia in competizioni europee, non avendo mai affrontato in precedenza un club svedese