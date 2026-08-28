Genoa, De Rossi: "Lazio forte e ben allenata ma non imbattibile"

Prima trasferta per il Genoa atteso domenica sera all'Olimpico contro la Lazio dopo l'esordio con polemiche e sconfitta con il Napoli. "L'abbiamo assorbita bene - ha sottolineato De Rossi -, con dispiacere e rabbia nei primi giorni come era normale che fosse. Ma con lucidità. Perché poi alla fine bisogna essere lucidi e analizzare quello che possiamo migliorare noi. Il nostro obiettivo è riuscire a fare una partita ancora più completa dal punto di vista del dominio e della gestione della gara e provarci anche contro le squadre così forti come il Napoli". Di fronte una Lazio eliminata in Coppa Italia ma vincente all'esordio con il Bologna. "In Coppa hanno avuto 5/6 occasioni nette, poi è finita come avete visto. Ma parliamo di una squadra forte allenata da un allenatore forte. Inoltre hanno messo un giocatore più unico che raro in Serie A: Frattesi, che forse non è il più grande costruttore di gioco, ma è un finalizzatore migliore di tanti altri attaccanti che girano, parliamo di una squadra molto completa. Detto questo - ha proseguito De Rossi - , ogni squadra è battibile, ma è una squadra che a me è piaciuta molto guardandola". A condizionare la sfida potrebbe essere la contestazione dei tifosi laziali con lo stadio quasi vuoto. "In questi casi ci si concentra su quello che succede in campo e poi molti di questi giocatori si sono abituati durante il Covid a giocare negli stadi vuoti. Però non è un vantaggio per loro, quando giochi in casa con l'Olimpico pieno può essere un vantaggio in più e può essere uno stimolo in più. Ma non è che andremo lì e vinceremo facilmente perché non c'è la gente allo stadio o avremo un danno perché non vediamo quella cornice, a noi cambia poco". Genoa che potrà contare sul nuovo acquisto Osmajic, pronto a giocare con Colombo. "Per me assolutamente possono giocare insieme: Colombo bravo a proteggere il pallone, Osmajic ad attaccare la profondità. Siamo curiosi di vederlo all'opera ma ha già dimostrato tutta la sua voglia".