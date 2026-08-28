Udinese, Runjaic: "Non bello perdere Zaniolo, ma saremo pronti per Monza"

"Non è bello perdere due giocatori come Palma e Zaniolo, ma gli infortuni fanno parte del gioco. È andata così, ma stiamo lavorando perché tornino a disposizione nel giro di poche settimane. Forse ho lasciato troppo Zaniolo in campo contro il Como, però stava facendo una bella prestazione. Puntiamo tanto su di lui quest'anno. Nel corso di questi anni ci siamo dati un'identità e siamo diventati una squadra vera, sappiamo gestire momenti come questi. La nostra rosa è comunque forte al netto di queste assenze e sono ottimista che domani faremo una bella prestazione in una partita non facile". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della seconda giornata di Serie A contro il Monza. "Davis ci sarà, si è allenato tutta la settimana con la squadra ed è molto motivato. Non vede l'ora di giocare ed aiutare i suoi compagni", ha aggiunto. Su che partita attende l'Udinese. "Non esistono avversari semplici, soprattutto in questa fase, perché tutti vogliono iniziare bene il campionato per semplificarsi il percorso. A Monza ci aspetta una partita complicata, ci presseranno uomo su uomo e a San Siro hanno reso la vita difficile all'Inter nel primo tempo. Noi metteremo in campo il nostro gioco - ha detto - e sfrutteremo i nostri punti di forza. Vogliamo fare bene sia in casa che fuori casa, mostrando personalità anche in trasferta. Domani faremo di tutto per portare a casa i tre punti".