Conference, allerta massima a Bergamo: vietate le bandiere della Palestina

In più domani sera alla New Balance Arena sarà vietato introdurre bandiere palestinesi e, per questo motivo, ci sarà un filtraggio agli ingressi dello stadio. Nel frattempo oggi sulle pareti esterni della New Balance Arena è stata proiettata la scritta luminosa 'Boycott Israel': a rivendicare l'iniziativa di protesta è stato l'Equipaggio di Terra di Bergamo della Global Sumud Flotilla: "Si può assistere a una partita di calcio, non a un genocidio - hanno spiegato -. Il boicottaggio di Israele non è più un'opzione politica tra le altre: è una necessità umanitaria, un dovere morale verso il popolo palestinese, che sta pagando con la vita il silenzio e la complicità internazionale".