Conference League, Leicester-Roma 1-1 nell'andata della semifinale

LEICESTER-ROMA 1-1

Al King Power Stadium al vantaggio di Pellegrini ha risposto Lookman nella ripresa

Parità nella gara d'andata della semifinale di Conference League tra Leicester e Roma: al King Power Stadium la sfida è terminata 1-1. Dopo l'inizio arrembante degli inglesi, la Roma di Mourinho ha costruito il vantaggio al 15' con l'assist di Zalewski per Pellegrini. La reazione dei Foxes ha spostato la contesa nella metà campo giallorossa, ma il pareggio è arrivato solo al 67' con una deviazione vincente da pochi passi di Lookman. Il ritorno all'Olimpico sarà decisivo per la prima finalista. Roma di scena a Leicester: la fotogallery







































LE PAGELLE

Zalewski 7 - In teoria sarebbe il giocatore meno esperto in campo, in una semifinale europea non un dettaglio da poco. La realtà però racconta di un ragazzo sempre più protagonista nella Roma, con carisma e soprattutto qualità. La mette tutta in campo creando l'azione e l'assist per il vantaggio di Pellegrini. Più che utile anche in fase difensiva.

Smalling 6,5 - I ritmi e l'ambiente da Premier League non posso spaventarlo e di fatti il centrale inglese non trema di fronte a Vardy e compagni. Guida la difesa con fisicità e senso della posizione.

Zaniolo 5,5 - Da premiare per intensità e intenzione di gioco. Davanti ha poche occasioni per fare male, ma è sempre nel vivo del gioco anche senza palla cercando poi di dare qualità in ripartenza, ma restando troppo spesso isolato. Nelle poche occasioni però è impreciso e spreca potenziali contropiedi.

Pellegrini 6,5 - Sblocca il match con un inserimento perfetto per velocità e precisione, poi batte Schmeichel beffandolo tra le gambe. In mezzo al campo gestisce il palleggio della Roma nella pressione avversaria.

Vardy 5 - L'uomo più atteso nella stagione più travagliata. In mezzo ai colossi difensivi della Roma dà battaglia, ma fatica ed è poco lucido nel suo campo di battaglia, l'area di rigore.

IL TABELLINO

LEICESTER-ROMA 1-1

Leicester (4-3-3): Schmeichel 6; Pereira 5,5, Fofana 6,5, Evans 6, Castagne 6 (21' st Justin 6); Maddison 6,5, Tielemans 6,5, Dewsbury-Hall 5,5; Albrighton 5 (18' st Barnes 7), Vardy 5 (18' st Iheanacho 6), Lookman 6,5 (37' st Perez sv). A disp.: Ward, Soyuncu, Daka, Amartey, Choudhury, Vestergaard, Thomas, Soumaré. All.: Rodgers 6.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 6,5, Ibanez 5,5; Karsdorp 6, Mkhitaryan 6 (12' st Veretout 5,5), Cristante 5, Pellegrini 6,5 (40' st Afena-Gyan sv), Zalewski 7 (40' st Vina sv); Zaniolo 5,5 (23' st Oliveira 6), Abraham 6,5. A disp.: Fuzato, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Kumbulla, Spinazzola, Bove, El Shaarawy. All.: Mourinho 6.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: 15' Pellegrini (R), 22' st Lookman (L)

Ammoniti: Vardy, Dewsbury-Hall (L); Abraham, Zaniolo (R)

Espulsi: nessuno

