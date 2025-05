Conference League, Betis-Fiorentina 2-1: viola ko, ma la qualificazione è aperta

LA PARTITA

Una sconfitta che fa meno male e per questo la Fiorentina, che va ko 2-1 a Siviglia contro il Betis, deve ringraziare Ranieri, che lascia i giochi aperti in vista del ritorno. Il match inizia nel peggiore dei modi per la squadra di Palladino, perché al 6' il Benito Villamarin fa già festa: Bakambu va via di fisico a Comuzzo e mette dentro per Ezzalzouli, che rischia tantissimo visto che da pochi metri centra la traversa, ma la palla supera la linea di porta e così l'1-0 è inevitabile. Poco dopo, Isco si divora il raddoppio e piove sul bagnato per i toscani, visto che al 29' Cataldi è costretto a uscire per infortunio: al suo posto Adli. Gli andalusi sfiorano il 2-0 prima dell'intervallo con il colpo di testa di Bartra che finisce tuttavia alto sopra la traversa. Si chiude così un primo tempo in cui i viola bussano alla porta di casa soltanto con Mandragora, che sbaglia incredibilmente su cross di Fagioli.



A inizio ripresa, Palladino rompe gli indugi e inserisce il rientrante Kean per lo spento Beltran. La Fiorentina esce meglio dai blocchi e conduce il gioco, ma non si rende quasi mai pericolosa e al 64' arriva la doccia fredda, cioè il raddoppio: Antony riceve da Lo Celso e si fa murare col sinistro, ma quando ci riprova di destro la mette sotto l'incrocio. Il gol scatena i biancoverdi e il Villamarin, mentre la Viola fa fatica e poco dopo Fornals fallisce clamorosamente solo davanti a de Gea dopo lo splendido assist di Bakambu. Nel momento più difficile, però, Ranieri accorcia le distanze su assist di un favoloso Gosens: 2-1 e partita riaperta. L'ex Inter va poi vicinissimo con un'incornata al 2-2 da calcio d'angolo, mentre Bartra bissa l'errore di testa del primo tempo e non trova il tris. Nel recupero, Folorunsho rischia con un intervento duro ma non punito col rigore, poi Oliver fischia la fine. Il Betis ha due risultati su tre per volare in finale, ma la Fiorentina potrà contare sul Franchi nel match di ritorno.



LE PAGELLE

Ruibal 5 - Marcatura pessima su Gosens, e non solo in occasione della rete di Ranieri.

Lo Celso 6,5 - Entra e disegna subito calcio: le azioni più pericolose nel secondo tempo passano dai suoi piedi.

Antony 7 - Trova un gran gol ed è ispirato per tutta la serata.