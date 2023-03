Conference League: la Fiorentina batte il Sivasspor anche al ritorno e vola ai quarti

CONFERENCE LEAGUE

I viola stendono 4-1 i turchi grazie a Cabral, Milenkovic e Castrovilli: la squadra di Italiano è tra le migliori otto

Sivasspor-Fiorentina: le foto del match



































© Ansa 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League la Fiorentina piega il Sivasspor 4-1 e accede ai quarti di finale. I turchi passano in vantaggio grazie al capolavoro di Erdogan al 35’, ripreso in chiusura di primo tempo dalla zampata di Cabral (44’). Nella ripresa Milenkovic (62’) ribalta il match, chiuso al 78’ dall’autorete di Goutas. Nel finale spazio anche per il destro a girare di Castrovilli, che all’89’ arrotonda il risultato.

LA PARTITA

La Fiorentina di Italiano vince anche al ritorno, in Turchia contro il Sivasspor è 4-1. I ritmi non sono altissimi in avvio, con la partita che è subito molto fisica. Nei primi venti minuti le occasioni latitano, al 21’ ci prova Martinez Quarta, con un tiro da fuori che termina alto di poco. I padroni di casa crescono, con i viola che non riescono a gestire il possesso palla a lungo. Al 35’ il Siva stappa la partita, con l’azione personale di Erdogan, che si accentra da destra fa partire il destro potente e preciso da fuori area dell’1-0. La squadra di Italiano pare accusare il colpo in un primo momento, ma proprio allo scadere del primo tempo riesce a trovare la rete dell’1-1. Al 44’ Gonzalez scambia in area con Bonaventura e prova a battere Vural, che riesce solamente a respingere: sulla ribattuta si avventa il solito Cabral, che a porta praticamente sguarnita fa 1-1. Si rientra negli spogliatoi in parità. Nella ripresa gli ospiti sfiorano subito il raddoppio, con Mandragora che in diagonale impegna Vural. All’ora di gioco si accende anche Ikoné, con un tiro insidioso che viene deviato in corner. Sul calcio d’angolo il cross di Mandragora viene raccolto da Milenkovic, che festeggia le sue 200 presenze in maglia viola con la rete del 2-1 (62’). Il Siva prova di inerzia a rimettere la partita in equilibrio, ma al 78’ il clamoroso autogol di Goutas (non perfetto il portiere dei padroni di casa) chiude di fatto la pratica. All’81’ la squadra di Calimbay rimane anche in dieci uomini, per l’espulsione diretta del capitano Arslan. Nel finale c’è spazio anche per la rete di Castrovilli, che appena entrato pennella una traiettoria imprendibile con il destro all’89’. Vince la Fiorentina 4-1, e con un complessivo di 5-1 accede ai quarti di finale. Eliminato il Sivasspor.

LE PAGELLE

Erdogan 6.5 – Illude i padroni di casa con un capolavoro al 35’, che batte Terracciano e regala (momentanee) speranze ai suoi. Nel doppio confronto è indubbiamente il più positivo del Sivasspor, ma il suo lavoro non è bastato.



Vural 5.5 – Se all’andata aveva tenuto a galla la squadra di Calimbay, al ritorno contribuisce alla debacle. Non è perfetto nell’1-1 di Cabral, ed è poco reattivo nell’occasione dell’autogol del suo compagno Goutas. Rischia la papera più volte, e gli interventi positivi sono troppo pochi.

Milenkovic 7 – Festeggia le 200 presenze in maglia viola con la rete che chiude la pratica qualificazione. Attento dietro e più preciso rispetto al suo compagno di reparto. L’unico neo della sua partita è l’ammonizione finale.

Gonzalez 6.5 – Nel momento più difficile per la squadra di Italiano, sale in cattedra con una giocata delle sue che porta al pareggio di Cabral. Molto più vivace rispetto ad Ikoné sull’altra fascia, anche se potrebbe essere più cinico.

Castrovilli 6.5 – Con una manciata di minuti a disposizione il centrocampista italiano si fa servire con insistenza, si sistema il pallone e lo scarica con cattiveria sotto la traversa per il gol del 4-1. Ottimo approccio e buona condizione, tornerà estremamente utile ai viola nel finale di stagione.

IL TABELLINO

Sivasspor (4-3-3): Vural 5.5; Paluli 5.5 (dal 30’ st Yatabaré sv), Appindangoyé 5.5, Goutas 5, Çiftçi 6; Arslan 5, Cofie 5.5 (dal 21’ st James 5.5), Charisis sv (dal 15’ pt Ulvestad 5.5); Samu Saiz 5.5 (dal 30’ st Gokay sv), Caicedo 5.5 (dal 21’ st N’Jie 6), Erdogan 6.5. All. Calimbay. A disposizione: Kuckar, Yildimir, Erdal, Musa.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodo 6.5, Milenkovic 7, Martinez Quarta 6 (dal 21’ st Igor 6), Ranieri 6.5; Mandragora 6, Amrabat 6 (dal 39’ st Bianco sv), Bonaventura 6.5 (dal 39’ st Castrovilli 6.5); Ikoné 5.5, Cabral 6.5 (dal 38’ st Kouamé sv), N. Gonzalez 6.5 (dal 38’ st Saponara sv). All. Italiano. A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Venuti, Duncan, Barak, Jovic, Brekalo.

Arbitro: Dabanovic.

Marcatori: 35’ Erdogan (S); 44’ Cabral (F), 62’ Milenkovic (F), 78’ aut. Goutas (F), 89’ Castrovilli (F)

Ammoniti: Goutas (S), Ulvestad (S), Erdogan (S); Martinez Quarta (F), Milenkovic (F)

Espulsi: Arslan (S)