Conference League: il Betis domina col Gent, Panathinaikos ko

Il Betis mette una seria ipoteca sugli ottavi di finale di Conference: in Belgio, gli andalusi battono 3-0 il Gent. Decisiva la ripresa con protagonista Antony: l'ex United apre i conti al 47', poi dopo un gol annullato ad Ezzalzouli per fallo di mano, ecco il 2-0 di Makambu (72'), poi Altimira all'81' entra e impiega tre minuti per fare il tris e consegnare, di fatto, il passaggio del turno agli spagnoli. L'andata degli spareggi miete però una vittima illustre ed è il Panathinaikos, che perde 2-1 in Islanda: il Vikingur Reykjavik passa con Atlason (13') e Vilhjalmsson (56'), ma il rigore di Ioannidis (91') rischia di essere decisivo per il doppio confronto.